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    13:20, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    17 тысяч доз вакцины «Спутник V» доставили в Атыраускую область

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атыраускую область доставили 17 тысяч доз вакцины «Спутник V». Из них 7 тысяч доз будут выделены для вакцинации работников месторождения Тенгиз, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

    «Сегодня, 23 апреля, в Атырау из Актюбинского фармацевтического хаба была доставлена очередная партия вакцины «Спутник V». В настоящее время проводятся разгрузка и распределение партии по 25 прививочным пунктам. Во все пункты груз будет доставлен в специальных транспортных морозильных камерах при соблюдении необходимого температурного режима.

    По последней официальной информации, с 1 февраля по 23 апреля 2021 года в Атыраускую область было доставлено 32 200 доз вакцины. Из них первым компонентом «Спутник V» привиты 15 018 человек, второй компонент вакцины получили 3 535 местных жителей. Для максимального охвата населения управление здравоохранения намерено открыть дополнительные пункты вакцинации в крупных торговых центрах города Атырау. Из доставленной партии 7 тысяч доз вакцины будут выделены для вакцинации работников Тенгизского месторождения», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

    В регионе приступят к работе 7 мобильных бригад, которые смогут выезжать для вакцинации сотрудников крупных предприятий региона.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация Общество
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