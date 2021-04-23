17 тысяч доз вакцины «Спутник V» доставили в Атыраускую область

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атыраускую область доставили 17 тысяч доз вакцины «Спутник V». Из них 7 тысяч доз будут выделены для вакцинации работников месторождения Тенгиз, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

«Сегодня, 23 апреля, в Атырау из Актюбинского фармацевтического хаба была доставлена очередная партия вакцины «Спутник V». В настоящее время проводятся разгрузка и распределение партии по 25 прививочным пунктам. Во все пункты груз будет доставлен в специальных транспортных морозильных камерах при соблюдении необходимого температурного режима.

По последней официальной информации, с 1 февраля по 23 апреля 2021 года в Атыраускую область было доставлено 32 200 доз вакцины. Из них первым компонентом «Спутник V» привиты 15 018 человек, второй компонент вакцины получили 3 535 местных жителей. Для максимального охвата населения управление здравоохранения намерено открыть дополнительные пункты вакцинации в крупных торговых центрах города Атырау. Из доставленной партии 7 тысяч доз вакцины будут выделены для вакцинации работников Тенгизского месторождения», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

В регионе приступят к работе 7 мобильных бригад, которые смогут выезжать для вакцинации сотрудников крупных предприятий региона.