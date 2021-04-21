17 тысяч доз вакцины против коронавируса ожидают в апреле в СКО
В конце текущей недели поступят четыре тысячи доз российской вакцины «Спутник V».
«Всего поступила 21 тысяча доз вакцины первого и второго компонентов. Первым компонентом привиты 20 990 человек. Полный курс вакцинации завершили 3672 человек», - рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов.
Большую часть привитых – более пяти тысяч человек – составляют медицинские работники. Первый компонент вакцины получили свыше 3,1 тысячи педагогов, около 2,4 тысячи сотрудников правоохранительных органов.
«Почти 7,8 тысячи североказахстанцев приняли решение получить вакцину и пришли в прививочные пункты области. Еще раз напомню, что вакцинация является единственной альтернативой карантину», - сказал А.Кушбасов.
Он добавил, что конца сентября в регионе должны получить вакцину против коронавируса около 300 тысяч человек.