17 тысяч доз вакцины против коронавируса ожидают в апреле в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области до конца апреля ожидают поставку 17 тысяч доз вакцины против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конце текущей недели поступят четыре тысячи доз российской вакцины «Спутник V».

«Всего поступила 21 тысяча доз вакцины первого и второго компонентов. Первым компонентом привиты 20 990 человек. Полный курс вакцинации завершили 3672 человек», - рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов.

Большую часть привитых – более пяти тысяч человек – составляют медицинские работники. Первый компонент вакцины получили свыше 3,1 тысячи педагогов, около 2,4 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

«Почти 7,8 тысячи североказахстанцев приняли решение получить вакцину и пришли в прививочные пункты области. Еще раз напомню, что вакцинация является единственной альтернативой карантину», - сказал А.Кушбасов.

Он добавил, что конца сентября в регионе должны получить вакцину против коронавируса около 300 тысяч человек.