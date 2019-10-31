17 тысяч атырауцев стали участниками госпрограммы «Еңбек»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - По итогам девяти месяцев 2019 года, в Атырауской области 17 064 человека стали участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек». Трудоустроено 12 730 человек, из них 7 555 человек или 59% на постоянную работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В рамках первого направления Госпрограммы «Еңбек», предусматривающего проведение краткосрочных курсов для отдельных категорий граждан с целью привития профессиональных навыков по востребованным на рынке труда профессиям, в Атырауской области обучением охвачено 1 543 человека. После завершения краткосрочного профессионального обучения центры занятости населения оказывают участникам госпрограммы содействие в трудоустройстве.

Основной задачей второго направления госпрограммы является развитие предпринимательской инициативы граждан. Для этого в рамках проекта «Бастау Бизнес» проводится обучение основам предпринимательства и предоставляются государственные гранты в размере до 100 и до 200 МРП на безвозмездной и безвозвратной основе претендентам, реализующим и планирующим реализовать стартовый бизнес и ранее не получавшим финансовую поддержку в рамках других государственных программ. Кроме того, на селе и в городах выдаются микрокредиты начинающим предпринимателям с предпринимательским потенциалом, сельскохозяйственным кооперативам и их членам, не достигшим пенсионного возраста, крестьянским и фермерским хозяйствам.

В Атырауской области микрокредитованием охвачено 202 человека. Государственные гранты в размере до 100 МРП получили 34 участника госпрограммы, в размере до 200 МРП – 106 человек (молодежь, члены малообеспеченных и многодетных семей, трудоспособные инвалиды).

Третье направление госпрограммы предусматривает создание субсидируемых за счет государства рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан. В рамках его реализации в Атырауской области трудоустроено 7 236 человек, из них на социальные рабочие места – 415 человек, на молодежную практику – 1 149 человек и на общественные работы 5 672 человека.