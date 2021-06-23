17 туристов на Иссык-Куле унесло ветром далеко от берега на катамаранах

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ – В селе Тамчы Иссык-Кульской области туристы на катамаранах попали в беду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА КАБАР.

По данным ведомства, 17 человек на 5 катамаранах были унесены ветром от берега на расстояние 3 километра. Не сумев добраться до берега самостоятельно, они обратились за помощью.

Местные жители, которые отправились к ним на помощь на лодке, тоже остались на озере, не доплыв до них.

На место происшествия прибыли трое спасателей ОЧС Иссык-Кульского района и трое водолазов Водолазной службы МЧС.

Все туристы были спасены, их состояние удовлетворительное.