11:23, 23 Июнь 2021 | GMT +6
17 туристов на Иссык-Куле унесло ветром далеко от берега на катамаранах
БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ – В селе Тамчы Иссык-Кульской области туристы на катамаранах попали в беду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА КАБАР.
По данным ведомства, 17 человек на 5 катамаранах были унесены ветром от берега на расстояние 3 километра. Не сумев добраться до берега самостоятельно, они обратились за помощью.
Местные жители, которые отправились к ним на помощь на лодке, тоже остались на озере, не доплыв до них.
На место происшествия прибыли трое спасателей ОЧС Иссык-Кульского района и трое водолазов Водолазной службы МЧС.
Все туристы были спасены, их состояние удовлетворительное.