РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:23, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    17 туристов на Иссык-Куле унесло ветром далеко от берега на катамаранах

    None
    None
    БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ – В селе Тамчы Иссык-Кульской области туристы на катамаранах попали в беду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА КАБАР.

    По данным ведомства, 17 человек на 5 катамаранах были унесены ветром от берега на расстояние 3 километра. Не сумев добраться до берега самостоятельно, они обратились за помощью.

    Местные жители, которые отправились к ним на помощь на лодке, тоже остались на озере, не доплыв до них.

    На место происшествия прибыли трое спасателей ОЧС Иссык-Кульского района и трое водолазов Водолазной службы МЧС.

    Все туристы были спасены, их состояние удовлетворительное.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:02
    Два человека и собака погибли при нападении медведя гризли в Канаде
    Сегодня, 11:00
    Свыше 200 предпринимателей в Актюбинской области ошибочно привлекли к ответственности за несвоевременную оплату ОСМС
    Сегодня, 10:31
    Шымкентские чиновники похитили из бюджета 1,1 млрд тенге и купили элитное жилье в Астане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!