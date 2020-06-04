17 трупов опознаны по отпечаткам пальцев в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские с помощью базы АДИС «Папилон» установили данные неизвестного мужчины, который попал в ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

С начала года по базе данных АДИС «Папилон» в области идентифицированы личности по следам рук по 231 факту преступлений. В ходе проверки на причастность установленных лиц к совершенным преступлениям выяснилось, что из 231 лица 137 являются подозреваемыми: по убийству -11 фактов, умышленному причинению тяжкого вреда здоровью - 13, умышленному причинению средней тяжести вреда здоровью - 9, краже - 59, грабежу - 6, разбою - 3, неправомерному завладению автомобилем - 6, хулиганству – 4 и прочим преступлениям-120.

«Кроме того, установлены личности 17 неопознанных трупов. К примеру, в дежурную часть УП города Степногорска поступило телефонное сообщение от 22-летнего местного жителя о том, что на 8-м км автодороги «Степногорск-Заводской» на проезжей части обнаружен мужчина в возрасте 35 лет, который каретой скорой помощи доставлен в местную больницу. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехали сотрудники полиции. Позже стало известно, что от полученных травм мужчина скончался. При нем не было ни документов, ни сотового телефона. Чтобы узнать данные мужчины, стражи порядка с помощью базы АДИС «Папилон» установили его личность за несколько секунд. Им оказался 32-летний местный житель, который после очередной гулянки направился домой. По данному факту полицейские проводят досудебное производство по ст. 345 УК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».



