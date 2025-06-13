1,7 трлн тенге инвестиций привлечено в химпром Казахстана за пять лет

С 2019 по 2024 годы в химпром вложено 1,7 трлн тенге инвестиций - преимущественно частных. С начала 2025 года объем инвестиций в отрасль составил 50,7 млрд тенге, в том числе за счет государственных - 2,6 млрд, и частных - 48,1 млрд.



На сегодня химическая отрасль производит более 240 наименований химпродукции разных направлений, среди которых ключевое место занимает агрохимия.

Фото: Primeminister.kz

Агрохимический сектор обеспечивает 22,5% общего объема выпускаемой продукции и служит основным драйвером роста всей отрасли. Это обусловлено увеличением мирового спроса на аграрную продукцию, вызванным ростом численности населения и обеспечением продбезопасности, а также необходимостью интенсификации сельского хозяйства.



В 2024 году Казахстан экспортировал 205 видов химтоваров. Основными странами-импортерами стали Китай, Россия и Вьетнам.



В рамках Послания Президента народу Казахстана начата реализация крупных производств полиэтилена, карбамида, бутадиена и его производных, а также очищенной терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата. Активно реализуются проекты по освоению калийных и фосфоритовых месторождений. Отрасль оказывает мультипликативный эффект на экономику - она тесно интегрирована с ГМК, производством кислот, катализаторов, лакокрасочных материалов, химических реагентов и удобрений.

Взаимная поддержка этих секторов усиливает промышленную кооперацию и повышает качество конечной продукции.

Фото: Primeminister.kz

Карты контроля станут инструментом мониторинга состояния и развития ГМК. Одним из приоритетных направлений Министерства промышленности и строительства стало обеспечение технической устойчивости и поэтапной модернизации крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК).



Для системного подхода к мониторингу состояния отрасли сформирован перечень стратегически значимых предприятий. В него вошли 24 компании черной и цветной металлургии с численностью персонала свыше 500 человек, а также 26 предприятий по добыче металлических руд, где работают более 250 человек.



Впервые в отрасли внедряются карты контроля - специализированные аналитические инструменты, которые отслеживают не только техническое состояние производств, но и уровень их модернизации, планы по расширению мощностей, а также соблюдение требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и экологии.

Эти карты направлены в госорганы, а собранные по ним данные уже используются для принятия решений по оптимизации и поддержке ключевых предприятий ГМК.