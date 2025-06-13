1,7 трлн тенге инвестиций привлечено в химпром Казахстана за пять лет
В химической промышленности Казахстана работают 1093 предприятия, из которых крупных - 12, средних - 21 и малых - 1060, что указывает на доминирование малых производств и потенциал для консолидации и модернизации. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Primeminister.kz.
С 2019 по 2024 годы в химпром вложено 1,7 трлн тенге инвестиций - преимущественно частных. С начала 2025 года объем инвестиций в отрасль составил 50,7 млрд тенге, в том числе за счет государственных - 2,6 млрд, и частных - 48,1 млрд.
На сегодня химическая отрасль производит более 240 наименований химпродукции разных направлений, среди которых ключевое место занимает агрохимия.
Агрохимический сектор обеспечивает 22,5% общего объема выпускаемой продукции и служит основным драйвером роста всей отрасли. Это обусловлено увеличением мирового спроса на аграрную продукцию, вызванным ростом численности населения и обеспечением продбезопасности, а также необходимостью интенсификации сельского хозяйства.
В 2024 году Казахстан экспортировал 205 видов химтоваров. Основными странами-импортерами стали Китай, Россия и Вьетнам.
В рамках Послания Президента народу Казахстана начата реализация крупных производств полиэтилена, карбамида, бутадиена и его производных, а также очищенной терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата. Активно реализуются проекты по освоению калийных и фосфоритовых месторождений. Отрасль оказывает мультипликативный эффект на экономику - она тесно интегрирована с ГМК, производством кислот, катализаторов, лакокрасочных материалов, химических реагентов и удобрений.
Взаимная поддержка этих секторов усиливает промышленную кооперацию и повышает качество конечной продукции.
Карты контроля станут инструментом мониторинга состояния и развития ГМК. Одним из приоритетных направлений Министерства промышленности и строительства стало обеспечение технической устойчивости и поэтапной модернизации крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК).
Для системного подхода к мониторингу состояния отрасли сформирован перечень стратегически значимых предприятий. В него вошли 24 компании черной и цветной металлургии с численностью персонала свыше 500 человек, а также 26 предприятий по добыче металлических руд, где работают более 250 человек.
Впервые в отрасли внедряются карты контроля - специализированные аналитические инструменты, которые отслеживают не только техническое состояние производств, но и уровень их модернизации, планы по расширению мощностей, а также соблюдение требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и экологии.
Эти карты направлены в госорганы, а собранные по ним данные уже используются для принятия решений по оптимизации и поддержке ключевых предприятий ГМК.