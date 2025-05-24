РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:45, 24 Май 2025 | GMT +5

    17 трансформаторов и 19 насосных агрегатов отремонтируют на канале имени Сатпаева

    Министерство водных ресурсов и ирригации начало работу по замене 19 насосных агрегатов и электрооборудования на канале имени Каныша Сатпаева. На сегодня заключены контракты на поставку 17 трансформаторов, приобретено 9 единиц комплектующего оборудования.

    канал имени Сатпаева
    Фото: Минводы и ирригации РК

    Работы проводятся согласно дорожной карте комплексной реконструкции объекта. Полностью завершить замену насосных агрегатов и электрооборудования планируется до 2028 года.

    Канал имени Каныша Сатпаева обеспечивает питьевой водой Карагандинскую, Павлодарскую области и город Астана. Водой из канала также пользуются производственные очаги и крестьянские хозяйства этих регионов. Общая протяженность гидротехнического объекта составляет 458 км.

    - В связи с увеличением численности населения и числа промышленных предприятий растет спрос на водные ресурсы канала. По поручению Главы государства министерство начало работу по реконструкции объекта. В результате мы хотим повысить качество водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий, а также обеспечить долгосрочную и безопасную эксплуатацию канала, - сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

    Ранее мы сообщали о подписании EPC-контракта на строительство водовода от канала имени Сатпаева до Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции № 4.

    О необходимости исследования и укрепления дамбы Астанинского водохранилища, обеспечения регулярной подпитки от канала имени Сатпаева говорил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в 2023 году.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Вода ЖКХ
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают