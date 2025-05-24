17 трансформаторов и 19 насосных агрегатов отремонтируют на канале имени Сатпаева

Работы проводятся согласно дорожной карте комплексной реконструкции объекта. Полностью завершить замену насосных агрегатов и электрооборудования планируется до 2028 года.

Канал имени Каныша Сатпаева обеспечивает питьевой водой Карагандинскую, Павлодарскую области и город Астана. Водой из канала также пользуются производственные очаги и крестьянские хозяйства этих регионов. Общая протяженность гидротехнического объекта составляет 458 км.

- В связи с увеличением численности населения и числа промышленных предприятий растет спрос на водные ресурсы канала. По поручению Главы государства министерство начало работу по реконструкции объекта. В результате мы хотим повысить качество водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий, а также обеспечить долгосрочную и безопасную эксплуатацию канала, - сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

Ранее мы сообщали о подписании EPC-контракта на строительство водовода от канала имени Сатпаева до Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции № 4.

О необходимости исследования и укрепления дамбы Астанинского водохранилища, обеспечения регулярной подпитки от канала имени Сатпаева говорил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в 2023 году.