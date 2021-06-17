17 тонн асфальта заставили вернуть на завод дорожников в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы 17 тонн асфальта заставили вернуть дорожников на завод с начала месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе ремонта дорог по городу были выявлены нарушения.

«На прошлой неделе на участке проводимых работ по улице Витебская от проспекта Аль-Фараби в процессе мониторинга нашими инспекторами выявлено, что температура материала не соответствует норме. В итоге, более 10 тонн асфальта исполнителям пришлось вернуть на завод. Вчера же по улице Сатпаева у реки Весновка наши инспекторы пресекли ряд грубейших нарушений. При проведении среднего ремонта пешеходного тротуара, подрядчик не подготовил основание. На том же участке рабочие готовились уложить асфальт на изношенные железобетонные плиты, расположенные под мостом», - рассказали в Управлении градостроительного контроля.

Сообщается, что инспекторы управления приостановили работы до полного устранения замечаний в связи с чем, подрядчик был вынужден вернуть 7 тонн материала на завод.

Напомним, по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева усилен контроль за качеством дорожных работ.