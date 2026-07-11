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    17 тысяч студентов обучаются психологии в Казахстане

    Об этом эксперты рассказали в новом выпуске подкаста BIZDIÑ ORTA, посвященном вопросам регулирования рынка психологических услуг после принятия Закона «О психологической деятельности», передает корреспондент агентства Kazinform. 

    17 тысяч студентов обучаются психологии в Казахстане
    Фото: Freepik

    По словам заведующей кафедрой психологии Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева Алии Мамбеталиной, популярность профессии свидетельствует о растущем доверии общества к психологической помощи.

    — 17 тысяч студентов — это официальная цифра. Она показывает, сколько выпускников школ ежегодно выбирают специальность «Психология». Это говорит о том, что в казахстанском обществе уже сформировалась культура обращения к психологу, — сказала она.

    Директор Центра исследования общественных процессов Казахстанского института общественного развития Алия Масалимова привела данные о подготовке и трудоустройстве специалистов.

    — Ежегодно выпускается около 4 тысяч специалистов в области психологии — это бакалавры, магистры и докторанты. Подготовку ведут 43 отечественных университета. При этом трудоустраиваются от 73 до 76% выпускников, — отметила эксперт.

    По ее словам, в стране насчитывается около 1,5 тысячи дипломированных психологов-практиков, имеющих опыт работы с клиентами, а в школах работают более 8 тысяч педагогов-психологов.

    Эксперт также сообщила, что после вступления закона в силу в течение года будет сформирован реестр специалистов, которые получат право официально осуществлять психологическую деятельность.

    — На создание реестра отводится один год. Именно после этого специалисты смогут официально называться психологами в соответствии с законом, — добавила Алия Масалимова.

    Казахстан BIZDIÑ ORTA Образование Общество Психология
    Акбота Кузекбай
    Акбота Кузекбай
    Автор