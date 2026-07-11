17 тысяч студентов обучаются психологии в Казахстане

Об этом эксперты рассказали в новом выпуске подкаста BIZDIÑ ORTA, посвященном вопросам регулирования рынка психологических услуг после принятия Закона «О психологической деятельности», передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам заведующей кафедрой психологии Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева Алии Мамбеталиной, популярность профессии свидетельствует о растущем доверии общества к психологической помощи.

— 17 тысяч студентов — это официальная цифра. Она показывает, сколько выпускников школ ежегодно выбирают специальность «Психология». Это говорит о том, что в казахстанском обществе уже сформировалась культура обращения к психологу, — сказала она.

Директор Центра исследования общественных процессов Казахстанского института общественного развития Алия Масалимова привела данные о подготовке и трудоустройстве специалистов.

— Ежегодно выпускается около 4 тысяч специалистов в области психологии — это бакалавры, магистры и докторанты. Подготовку ведут 43 отечественных университета. При этом трудоустраиваются от 73 до 76% выпускников, — отметила эксперт.

По ее словам, в стране насчитывается около 1,5 тысячи дипломированных психологов-практиков, имеющих опыт работы с клиентами, а в школах работают более 8 тысяч педагогов-психологов.

Эксперт также сообщила, что после вступления закона в силу в течение года будет сформирован реестр специалистов, которые получат право официально осуществлять психологическую деятельность.