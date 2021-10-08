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    11:05, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    17 телефонов с аксессуарами перебросили ночью в колонию особого режима в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партию мобильных телефонов пытались передать осужденным, перебросив через забор колонии особого режима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по городу Нур-Султану.

    В ночь с 7 на 8 октября в учреждении ЕЦ-166/5 столичного Департамента УИС при обходе внешней территории периметра был замечен автотранспорт марки Chance, находившийся на стоянке перед административным зданием РГП «Енбек – Аршалы».

    Видеонаблюдение зафиксировало, как неизвестный перебросил на территорию колонии сверток, в котором находились 17 мобильных телефонов, зарядные устройства, сим-карты, аккумуляторные батареи и другие аксессуары для сотовых телефонов.

    Автотранспорт с двумя «посыльными» был задержан. Это оказались ж ители Нур-Султана, 1991 и 1994 года рождения. В их отношении возбуждено административное производство по статье 481 КоАП РК, которая предусматривает предупреждение или штраф в размере 10 МРП, с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения.

    «Переброс через основное ограждение на сегодняшний день выступает одним из основных способов доставки запрещенных предметов, в том числе и средств сотовой связи. Граждане не осознают, что, пытаясь передать осужденным запрещенные Правилами предметы, серьезно усугубляют положение осужденных. В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РК хранение и передача запрещенных предметов являются злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания, за что осужденные переводятся в строгие условия содержания. Находясь в этих условиях, осужденный лишается права телефонных переговоров, сокращается периодичность длительных и краткосрочных свиданий. И самое главное, это препятствует досрочному освобождению из мест лишения свободы. Работа по профилактике и недопущению проноса запрещенных к использованию осужденными предметов будет продолжена, будут учтены все способы и механизмы их поступления», - комментирует исполняющий обязанности начальника учреждения Агибай Мухин.


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