РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:29, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    17 свертков героина изъяли у житикаринца

    None
    None
    ЖИТИКАРА. КАЗИНФОРМ - 17 свертков героина прятал в нижнем белье житикаринец. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
    В середине февраля Житикаринские полицейские задержали сожителей – 37-летнего мужчину и 34-летнюю беременную женщину, которые занимались сбытом наркотиков. После поступившей в отдел полиции оперативной информации, сотрудники провели обысковые мероприятия, которые подтвердили этот факт. В квартире житикаринцев найдены 17 фольгированных свертков героина, которые мужчина прятал в нижнем белье.
    «Наркодилеры, которые находятся в местном ИВС, не только занимались продажей наркотических средств, но и сами их употребляли. Районным судом в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», – сообщил начальник ОП района Болат Иманов.
    Преступление является особо тяжким. Согласно статье 297 ч.3 п.1 УК РК задержанным грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Впрочем, у мужчины уже была судимость, которую он когда-то получил за наркопреступление.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Костанайская область Борьба с преступностью
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:16
    Второклассник из Костаная разработал светоотражающий элемент
    Сегодня, 10:07
    Почти 20 тысяч человек пытались незаконно пересечь границу Казахстана в этом году
    Сегодня, 09:54
    Полицейские незаконно проверяли аптеки в Талдыкоргане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!