17 свертков героина изъяли у житикаринца

ЖИТИКАРА. КАЗИНФОРМ - 17 свертков героина прятал в нижнем белье житикаринец. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Преступление является особо тяжким. Согласно статье 297 ч.3 п.1 УК РК задержанным грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Впрочем, у мужчины уже была судимость, которую он когда-то получил за наркопреступление.



В середине февраля Житикаринские полицейские задержали сожителей – 37-летнего мужчину и 34-летнюю беременную женщину, которые занимались сбытом наркотиков. После поступившей в отдел полиции оперативной информации, сотрудники провели обысковые мероприятия, которые подтвердили этот факт. В квартире житикаринцев найдены 17 фольгированных свертков героина, которые мужчина прятал в нижнем белье.«Наркодилеры, которые находятся в местном ИВС, не только занимались продажей наркотических средств, но и сами их употребляли. Районным судом в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», – сообщил начальник ОП района Болат Иманов.