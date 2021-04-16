17 спортсменов представят Казахстан на Чемпионате Азии по тяжелой атлетике

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - С 17 по 25 апреля в Ташкенте пройдет квалификационный Чемпионат Азии по тяжелой атлетике. Данный старт является заключительным в нынешнем олимпийском цикле, где спортсмены могут заработать недостающие рейтинговые очки для участия в Олимпийских Играх в Токио. Казахстан на этом турнире представят 17 спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики РК.

Расписание чемпионата и участники от Казахстана.

17 АПРЕЛЯ, СУББОТА

16.55 Женщины до 45 кг (группа А)

19.55 Женщины до 49 кг (группа А)

18 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

10.00 Женщины до 55, 59, 64 кг (группа Б)

12.00 Мужчины до 61 кг (группа Б) Дроздов Алексей

13.55 Мужчины до 55 кг (группа А) Ауелханов Аблай, Чонтей Арли

16.55 Женщины до 55 кг (группа А) Чиншанло Зульфия

19.55 Мужчины до 61 кг (группа А) Сон Игорь

19 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

15.00 Мужчины до 67 кг (группа Б)

16.55 Женщины до 59 кг (группа А)

19.55 Мужчины до 67 кг (группа А)

20 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

15.00 Мужчины до 73 кг (группа Б) Акмолда Сайрамкез

16.55 Женщины до 64 кг (группа А) Ыбрай Гулнур

19.55 Мужчины до 73 кг (группа А)

21 АПРЕЛЯ, СРЕДА

15.00 Мужчины до 81, 89 кг (группа Б)

16.55 Женщины до 71 кг (группа А) Омарова Аиша, Быкова Екатерина

19.55 Мужчины до 81 кг (группа А) Уваров Александр

22 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

16.55 Женщины до 76 кг (группа А)

19.55 Мужчины до 89 кг (группа А) Адилетулы Нургиса

23 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

14.00 Мужчины до 96 кг (группа Б)

16.55 Женщины до 81 кг (группа А) Кузганбаева Карина

19.55 Мужчины до 96 кг (группа А)

24 АПРЕЛЯ, СУББОТА

12.00 Мужчины до 102, +109 кг (группа Б)

13.55 Мужчины до 102 кг (группа А) Антропов Артем, Бекболат Рахат

16.55 Мужчины до 109 кг (группа А) Берсанов Ибрагим

19.55 Женщины до 87 кг (группа А) Мешитханова Раушан

25 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

13.55 Женщины +87 кг (группа А) Муптилда Айзада

16.25 Мужчины +109 кг (группа А)