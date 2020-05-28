17 сотрудников с Тенгиза вылечились от коронавируса в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау от коронавируса вылечились 17 сотрудников Тенгизского нефтегазового месторождения. Общее число вылечившихся от Covid-19 в Атырауской области достигло 279 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб.

По информации Оперативного штаба, все выписанные - рабочие с Тенгизского месторождения, мужчины.

«В настоящее время все выписанные чувствуют себя хорошо, контрольный тест на наличие коронавируса показал отрицательный результат», - говорится в сообщении.

Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Атырауской области достигло 279 человек.