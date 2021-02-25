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    11:18, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    17 случаев подделки документов выявили в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области полиция ловит водителей с поддельными правами. Один из водителей я январе купил поддельные права категорий В, С за 50 тысяч тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В январе 2021 года в Павлодаре мужчина приобрёл поддельное водительское удостоверение с разрешением на вождение по категориям В, С у незнакомого, заплатив за это 50 000 тенге. За пользование поддельным водительским удостоверением в отношении павлодарца проводится досудебное расследование по статье 385 УК Республики Казахстан «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград», - рассказал на брифинге заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

    По его мнению, некоторые граждане, не желая утруждать себя учёбой, ищут незаконные пути и способы получить необходимые документы, при этом тратя немалые деньги.
    «На сегодня зарегистрировано 17 фактов подделки документов», - добавил Р. Утеуов.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Павлодарская область
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