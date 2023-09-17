17 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1939) родилсяветеран органов национальной безопасности, генерал-полковник.

Уроженец Алма-Атинской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1963); Высшую школу № 302 КГБ СССР в г. Минске (1964); Высшую дипломатическую школу Министерства иностранных дел СССР (1971).

Трудовая деятельность: рабочий в колхозе «Комсомол» Илийского района Алма-Атинской области (1956-1957); рабочий-вагонетчик Бурундайского кирпичного завода (1957-1958); следователь прокуратуры Алма-Атинской области (1963); оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, заместитель начальника, начальник отделения, заместитель начальника, начальник отдела, заместитель начальника, начальник управления Комитета государственной безопасности СССР и КазССР (1964-1991); начальник УКГБ-УКНБ по г. Алматы и Алматинской области (1991-1993); первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (06.1993-12.1993); председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1993-1995); начальник Службы охраны Президента Республики Казахстан (1995-1997); исполняющий обязанности, командующий Республиканской гвардией Казахстана (1995-1999); министр обороны Республики Казахстан (1999-2001); советник Президента Республики Казахстан (2001-2002); председатель Комиссии по вопросам борьбы с коррупцией и соблюдения служебной этики государственными служащими при Президенте Республики Казахстан (2002-2003); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2007-2011).

Награжден орденами «Даңқ» (1997), «Барыс» ІІІ ст. (2008), «Барыс» I ст. (2019); медалями «Астана» (1998); «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «За вклад в обеспечение национальной безопасности», «Ветеран Комитета национальной безопасности Республики Казахстан»; медалями СССР, Российской Федерации, Таджикистана и Киргизской Республики.

назад (1944) родился- первый председатель Национального банка Республики Казахстан, финансист, банкир, экономист

Родился в Тургайской области. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1969).

Трудовая деятельность: кредитный инспектор, управляющий Тургайским отделением Госбанка (1969-1976); начальник Аркалыкского городского управления Госбанка (1976-1985); заместитель начальника, начальник управления Казахской республиканской конторы Госбанка ССР (1985-1987); после реорганизации банковской системы утвержден первым заместителем председателя правления Казагропромбанка (1987-1992); председатель правления Национального государственного банка Республики Казахстан (1992-1994); советник Премьер-Министра Республики Казахстан (1994-1995); консультант отдела экономической политики администрации Президента Республики Казахстан (1995-1996); директор департамента иностранных инвестиций ЗАО «Казпочтабанк» (1996-1998); генеральный директор финансово-инвестиционной компании «АТРЕМ» (1997-1998); президент ЗАО «Народный накопительный пенсионный фонд» (1999-2002); советник председателя Центрального совета Союза водителей транспортных средств Республики Казахстан (2000-2002); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2002-2004); заведующий секретариатом председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2005-2007); консультант информационно-аналитического отдела аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (с 2007 года).

Награжден орденом «Парасат» (2005); значком «Отличник Госбанка»; Почетными грамотами Казахской республиканской конторы Госбанка и Тургайского облисполкома.

назад (1968) родился- первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, историк (1993); магистратуру Института политических исследований, магистр в области европейских исследований (г. Страсбург, Франция, 1997); Казахский институт экономики и финансов, экономист (2003).

Трудовая деятельность: рабочий Иртышской геологоразведочной экспедиции (1985-1987); исполнительный ректор Семипалатинского института бизнеса и предпринимательства (1993-1996); главный специалист, начальник отдела Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам (1997-1998); заведующий сектором Центра анализа и стратегических исследований Администрации Президента Республики Казахстан (1998-1999); заведующий сектором Аналитического центра Совета безопасности Республики Казахстан (1999-2002); заместитель руководителя Центра системных исследований Администрации Президента Республики Казахстан (2002-2003); директор департамента по вступлению во Всемирную торговую организацию Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2003-2004); руководитель группы представителей Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан по вопросам Всемирной торговой организации в г. Женеве (2004-2005); первый секретарь постоянного представительства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации Министерства иностранных дел Республики Казахстан (07.2005-11.2005); управляющий директор АО «Центр маркетингово-аналитических исследований» г. Алматы (2005-2006); генеральный директор РГП «Институт экономических исследований» Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (02.2006-10.2006); директор ГКП «Центр устойчивого развития столицы» аппарата акима г. Астаны (2006-2007); директор ТОО «Центр устойчивого развития столицы» (03.2007-09.2007); временно исполняющий обязанности директора, директор департамента экономики и бюджетного планирования г. Астаны (2007-2008); заместитель акима г. Астаны (2008-2009); вице-министр индустрии и торговли РК (2009-2010); председатель Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий РК (04.2010-08.2010); председатель правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (2010-2012); вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (2012-2014); заместитель министра национальной экономики Республики Казахстан (2014-2017); член Коллегии Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан (2017-2021), министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) (2017-2018); помощник Президента Республики Казахстан (2018); министр по экономике и финансовой политике ЕЭК (2019-2021).

Награжден медалями «За вклад в создание Евразийского экономического союза» I ст. (2015), «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2019).

назад (1973) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Латвийской Республике

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (1996).

Трудовая деятельность: референт, атташе, третий секретарь в Департаменте Европы и Америки МИД РК (1997-1999); третий секретарь, второй секретарь посольства Республики Казахстан в Королевстве Испания (1999-2004); старший эксперт, главный инспектор, заведующий сектором в Администрации Президента Республики Казахстан (2004-2018); заместитель шефа Протокола Президента Республики Казахстан (2009-2018); советник-посланник посольства Казахстана в России (2018-2019).

На занимаемой должности - с ноября 2019 года.

назад (1975) родился- казахстанский общественный и политический деятель, экс-депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва.

Родился в г. Жезказгане в Карагандинской области. Окончил Казахский национальный технический университет, инженер-металлург (1997).

Трудовая деятельность: плавильщик электропечного отделения плавильного цеха Жезказганского медеплавильного завода корпорации «Казахмыс», мастер смены, старший производственный мастер ЭПО ПЦ ЖМЗ (1997-2001); руководящие позиции главного металлурга в частных производственных компаниях (2001-2003); работал в сфере аналитики и консалтинга, позиции исследователя, аналитика, руководителя проектов и компаний (2003-2006); аналитик, руководитель проектов, заместитель главного редактора делового журнала National Business (2006-2009); директор по развитию организационных проектов Института политических решений, автор, руководитель проекта, модератор клуба Института политических решений (2009-2013); индивидуальный предприниматель, руководитель аналитической группы «Кипр» (2013-2021); исполнительный директор ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация ФинТех» (2015-2018); член Общественного совета г. Алматы (2017-2021).

назад (1985) родился–экс-вице-министр культуры и спорта РК.

Родился в г. Капшагай в Алматинской области. Окончил Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы, музыкальный факультет на отделение домбры, дирижер, магистр искусств.

Трудовая деятельность: преподаватель, руководитель, главный дирижер студенческого оркестра национальных инструментов Казахской национальной консерватории им. Курмангазы (2009-2013); главный дирижер Казахского государственного академического оркестра народных инструментов им. Курмангазы (2013-2018); художественный руководитель и главный дирижер Атырауского областного Казахского академического оркестра народных инструментов имени Дины Нурпеисовой (2017-2018); ректор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы (2018-2023); председатель Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК (2023); вице-министр культуры и спорта РК (2023).

Также в этот день родился:

назад (1933-2011) родился- один из основоположников отечественной науки уголовного права и криминологии, почетный профессор Криминологической ассоциации Казахстана

один из основоположников отечественной науки уголовного права и криминологии, почетный профессор Криминологической ассоциации Казахстана.

Родился в Гурьевской (ныне - Атырауская) области. Окончил Алма-Атинский государственный юридический институт и специальную подготовку в Свердловске (1954); очную аспирантуру Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1966).

Трудовая деятельность: поступил на службу в Комитет государственной безопасности КазССР (1954-1964); младший, старший научный сотрудник Института философии и права АН КазССР (1964-1973); начальник лаборатории, начальник кафедры Карагандинской, Омской высших школ МВД СССР (1973-1987); заведующий кафедрой криминалистики, кафедрой уголовного права и криминологии, и.о. декана юридического факультета Казахского государственного университета (1987-1995); первый вице-президент университета «Кайнар» (с 1995 года).

Опубликовано свыше 200 научных трудов, в том числе 22 монографии; подготовлено 10 докторов и свыше 50 кандидатов юридических наук.