Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Календарь Казинформа

17 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

Редактор:  
Дулат Молдабаев
17 Сентября 2022, 07:00
17 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день безопасности пациентов

Официально учрежден в мае 2019 года на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

Главные его задачи - повысить осведомленность о проблемах безопасности пациентов во всем мире, подчеркнуть центральную роль безопасности пациентов в достижении всеобщего охвата медико-санитарными услугами и целей в области устойчивого развития, поощрять разработку систем и процедур, которые позволяют уменьшить количество врачебных ошибок и ликвидировать последствия уже совершенных.

Всемирный день донора костного мозга

Учрежден по инициативе WMDA, отмечается ежегодно в третью субботу сентября.

Главная его задача - повысить осведомленность о важности трансплантации костного мозга и создания регистров доноров не только среди потенциальных доноров, но и среди работников системы здравоохранения, представителей власти и других людей, которые могут сделать ощутимый вклад в развитие донорства костного мозга.

День свободы программного обеспечения

Важный праздник, основанный некоммерческой организацией Digital Freedom Foundation (DFF), празднуют во всем мире в третью субботу сентября. Главной целью праздника является популяризация свободного ПО, а также предоставление пользователям знаний о выгоде его использования.

Свободное программное обеспечение (также свободный софт) - это обычное программное обеспечение, пользоваться которым можно бесплатно и без различных ограничений на запуск, установку, распространение и изменение. Движение за свободное программное обеспечение было создано еще в 1983 году Ричардом Столлманом, основателем проекта GNU - свободной операционной системы.

СОБЫТИЯ

В 1930 году вышел первый номер районной газеты «Колхоз жолы». В связи с образованием Кокчетавской области газета «Колхоз жолы» была переименована в «Көкшетау правдасы» и с 5 августа 1944 года становится областной.

По итогам 1976 года «Көкшетау правдасы» оказалась в числе шести газет страны, признанных лауреатами Всесоюзного конкурса, и награждена Дипломом первой степени Союза журналистов СССР. Газета дважды (1978, 1979) выставлялась на ВДНХ СССР в павильоне «Советская печать». Удостоена диплома 2-й степени. В 1980 году, в связи с 50-летием, «Көкшетау правдасы» была награждена орденом «Знак Почета». 4 сентября 1984 года вышел 10000-й юбилейный номер газеты. В 1990 году газета была переименована в «Көкшетау». 1 августа 1997 г. в связи с ликвидацией Кокшетауской области стала городской газетой. Газета издается на казахском и русском языках и распространяется по территории бывшей Кокшетауской области.

В 2007 году были созданы акционерные общества со стопроцентным участием государства в их уставных капиталах - национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий» с местом дислокации в Актау, национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» с местом дислокации в Костанае и национальной компании «Социально-предпринимательская корпорация «Батыс» с местом дислокации в Актобе.

В 2010 году между Правительством Казахстана и ООН было подписано соглашение об освобождении владельцев паспортов Организации Объединенных Наций от визовых требований. Казахстан присоединился к группе 26 стран, которые приняли у себя безвизовый режим для сотрудников ООН.

В 2010 году в рамках развития казахстанского туризма начались работы по созданию на территории музея-заповедника под открытым небом «Таңбалы», расположенного в 170 км к северо-западу от Алматы - визит-центра.

Главная достопримечательность музея под открытым небом «Таңбалы» - это каменные изваяния и петроглифы. Музей-заповедник имеет большую историческую, культурную и научную ценность. В нем более ста исторических памятников от эпохи бронзы до XIX-XX веков, которые в целом составляют большой археологический комплекс.

В 2010 году в г. Костанае состоялась церемония открытия памятника Александру Сергеевичу Пушкину. Скульптура великого поэта подарена Казахстану российским Союзом писателей. Автор бронзовой фигуры - московский скульптор Николай Кузнецов-Муромский. Памятник установлен в центре города, вблизи акимата областного центра, на улице Пушкина.

В 2011 году в Баянауле (Павлодарская область) был открыт памятник государственным деятелям XVII-XVIII века Шоң би Едігеұлы и Шорман би Күшікұлы. Образы влиятельных биев создал скульптор Жаубасар Калиев. Изваяния мудрецов, установленные на высокий постамент, поместили в центре села.

В 2012 году художник-график, член Союза художников Республики Казахстан Александр Ерашов стал героем международной энциклопедии «Лучшие люди».

Имя художника из города Аксу Павлодарской области известно далеко за пределами Казахстана. Картины Александра Ерашова находятся в государственных и частных коллекциях Казахстана, России, Германии, Голландии, Франции и других стран, в том числе в коллекции Государственного музея искусств имени А. Кастеева (г. Алматы), в Павлодарском областном художественном музее (г. Павлодар), в собрании галереи современного искусства «Улар» (г. Алматы), в собрании современного искусства Артемия Троицкого. Международный книжный проект «Лучшие люди» рассказывает об успешных и уважаемых людях из Беларуси, Казахстана, России и Украины.

В 2016 году казахстанский боксер Канат Ислам, внесший существенный вклад в развитие узнаваемости Казахстана на мировой арене, был награжден медалью «Намыс» имени Бауыржана Момышулы.

В 2019 году в целях реализации государственной программы «Рухани жаңғыру» и статьи «Семь граней великой степи» Елбасы Н.А. Назарбаева, делегация из Казахстана в рамках подготовки к празднованию 1150-летия со дня рождения великого мыслителя Абу Насыра аль-Фараби посетила город Дамаск в Сирии.

Цель визита - ознакомление с состоянием культурно-исторического центра и мавзолея аль-Фараби, построенного казахстанской стороной, обсуждение вопросов подготовки и проведения в 2020 году празднования 1150-летия великого мыслителя Абу Насыра аль-Фараби; продвижение общих исторических и культурных ценностей дружественных стран и создание эффективной платформы взаимодействия.

В 2019 году в Атырау открыли памятник первой летчице-казашке Хиуаз Доспановой. Высота памятника 2 метра 30 сантиметров. В отлитой из бронзы скульптуре Хиуаз Доспанова увековечена в образе отправляющейся на фронт девушки. Памятник героине Великой Отечественной войны, Халық қаһарманы установлен на площади перед международным аэропортом Атырау.

Хиуаз Доспанова родилась 15 мая 1922 года на территории Атырауской области. В годы войны девушка служила в авиации, прославилась своими подвигами, а в мирное время отличилась доблестным трудом.

В 2021 году обладатель премии Грэмми, казахстанский диджей Иманбек Зейкенов стал победителем российской премии «GQ Мужчины года» в номинации «Открытие года».

В 2021 году в Казахстане был создан Евразийский экологический фонд, который будет развивать проекты по озеленению, сохранению биоразнообразия и борьбе с опустыниванием территорий.

В 2021 году в Бельгии выпустили почтовые марки в честь 30-летия независимости Казахстана. Первые юбилейные экземпляры были переданы представителям Европейского парламента, Европейской комиссии, а также государственных структур и организаций Королевства Бельгии.


История Казахстана   Дата  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной