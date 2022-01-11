17 сайтов с рекламой наркотиков заблокировано в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау заблокировано 17 сайтов, рекламирующих наркотики. Об этом на заседании регионального штаба по координации работы по противодействию наркомании и наркобизнесу под председательством акима региона Махамбета Досмухамбетова сообщил заместитель начальника департамента полиции Нурхат Уразбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«Проблема с наркотиками сегодня является одной из актуальных, вызывающих тревогу.

Согласно аналитическим данным, в области имеет место рост преступлений, связанных с наркотиками. Увеличиваются виды наркотических средств и психотропных веществ. На сегодня их количество превышает 350. Большая часть контингента потребителей – молодежь. Это является большим проблемным вопросом, поскольку молодежь - наше будущее. Сегодня большинство преступлений в сфере наркоторговли и мошенничества совершается через Интернет», - сказал Махамбет Досмухамбетов.

В своем докладе заместитель начальника департамента полиции Нурхат Уразбаев обрисовал ситуацию в этой сфере и проинформировал о проделанной работе.

«В 2021 году в области зарегистрировано 127 преступлений, связанных с наркотиками, из незаконного оборота конфисковано около 20 кг наркотиков. На сегодня в областном наркологическом диспансере состоят на учете 509 человек, в том числе 22 женщины и один несовершеннолетний. В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом в областном центре выявлено 27 лиц, торгующих синтетическими наркотиками», - заявил Н. Уразбаев.

Он признал, что большая доля наркотических и психотропных средств распространяется через Интернет.

«На сегодняшний день выявлено и заблокировано 17 сайтов, рекламирующих наркотики через Интернет», - сказал Н. Уразбаев. Аким области поручил усилить разъяснительную работу среди молодежи для борьбы с наркоманией, поставив ряд конкретных задач перед ответственными лицами.

«Государственным органам, особенно областным управлениям, поручаю заранее планировать средства, необходимые для профилактики наркомании и профилактики правонарушений в целом. В двухдневный срок нужно отработать с Министерством здравоохранения вопрос обеспечения средствами экспресс исследования по выявлению синтетических и других новых видов наркотиков. Путем проведения мониторинга обеспечить постоянное обновление отчетности по наркомании, которую ведет центр психического здоровья. Обратить особое внимание на контроль, лечение и реабилитацию лиц, находящихся на наркологическом учете», - сказал аким области.