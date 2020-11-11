17 санитарных постов установлено в Восточном Казахстане

В рамках последнего постановления и.о. главного государственного санврача области ограничительные меры продлены до 25 ноября на всей территории Восточного Казахстана. В ходе пресс-конференции и.о. руководителя ДККБТУ ВКО Талгат Тунгышбаев рассказал о работе санитарных постов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 ноября в регионе было расположено 15 санитарных постов для контроля за въездом и выездом на внешних границах в области. Три поста стоят со стороны Алматинской области, один - со стороны Карагандинской, два – Павлодарской. Также два поста действуют на автопереходах через государственную границу РК в пунктах пропуска «Аул», «Уба» и семь постов установлены по городу Усть-Каменогорску.

С 10 ноября начали свою работу еще два санитарных поста в пунктах пропуска «Бахты» и «Майкапчагай».

Отметим, что сохраняется запрет на функционирование внутриобластных автобусных, микроавтобусы и иных пассажирских перевозок. Маршруты, обслуживающие п. Касыма Кайсенова Уланского района, п. Опытное поле, с. Ушановское, п. Белоусовка Глубоковского района не приостановлены.