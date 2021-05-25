17 родителей наказали за ночные прогулки детей в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Во многих случаях родители гулявших ночью подростков не знали, где находятся их дочери и сыновья, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Только за прошедшие выходные дни полицейскими региона выявлены 17 несовершеннолетних, которые находились в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей. С начала же текущего года наказано 917 родителей за ночные прогулки детей, поэтому за недостаточный контроль за местонахождением своих детей в отношении законных представителей возбуждены административные производства», - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Например, на излюбленном молодёжью месте, Центральной набережной города Павлодара, в 23.45 14-летний школьник прогуливался с друзьями, отметили в полиции. Ещё шесть подростков, прогуливающихся в ту ночь, были установлены на набережной. В 23.50 полицейскими была задержана несовершеннолетняя студентка ПГУ, которая прогуливалась со своей взрослой подругой. В 23.58 часов задержана учащаяся школы, в 00.10 - молодой человек, который обучается в той же школе. В 00.15 задержана несовершеннолетняя 2004 года рождения, учащаяся школы посёлка Баянаул, которая приехала в город за покупками, а вечером решила прогуляться со знакомыми. В 00.20 часов задержан несовершеннолетний, студент ПГУ, который прогуливался со знакомыми.

«Стражам порядка все несовершеннолетние рассказали, что забыли о позднем времени и не спешили домой. При разговоре с сотрудниками полиции многие родители не знали, где находится их ребёнок: все полагали, что сын или дочь гуляет во дворе дома», - добавили в полиции.