17 родителей лишили родительских прав с начала года в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Предупреждение преступлений и правонарушений со стороны подростков, а также в отношении них является главной задачей проходящих сейчас ночных «отработок» в Жамбылской области. С начала года за ненадлежащее воспитание своих детей по всей области к ответственности привлечено 32 родителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, инспекторы по делам несовершеннолетних днем проводят профилактику правонарушений в учебных заведениях, а ночью – рейды по улицам.

«Около 00:00 часов в одном из компьютерных клубов города Тараз был установлен несовершеннолетний, находившийся в развлекательном заведении без законных представителей. В ходе проверки документов выяснилось, что подросток уже попадал в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних также за ночные прогулки. На место была вызвана мама подростка, в отношении которой был составлен протокол по части 3 статьи 442 КоАП РК», - рассказали в ведомстве.

Всего с начала года по области сотрудниками ювенальной полиции было проведено свыше 300 рейдов и локальных отработок.

В отделы полиции было доставлено 934 подростка. 639 законных представителей несовершеннолетних привлечено к ответственности за нахождение своих детей в ночное время вне жилища. За различные правонарушения по области на учет поставлено 64 несовершеннолетних, на сегодняшний день на учёте состоят 195 детей. За время рейдовых мероприятий предотвращено употребление спиртных напитков несовершеннолетними в 12 случаях.

С каждым из задержанных подростков полицейские и педагоги работают индивидуально. Профилактика преступлений и правонарушений проводится не только в подростковой среде, но и с законными представителями несовершеннолетних. Кроме рейдов по ночным улицам инспекторы регулярно проверяют неблагополучные семьи по месту жительства.

«С начала года за ненадлежащее воспитание своих детей по всей области к ответственности привлечено 32 родителя. Поставлено на учет 40 неблагополучных семей, лишены родительских прав 17 родителей или лиц их заменяющих», - сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Рахымберди Ашкеев.

Школьники сейчас находятся на каникулах, во время которых больше свободного времени проводят на улице без контроля взрослых. Общая задача ювенальных полицейских – предупредить возможные неприятности у детей и оградить их от беды. Департамент полиции Жамбылской области предупреждает родителей об ответственности за нахождение детей вне жилища после 22:00 без законных представителей, в случае нарушения будут приняты меры административного характера, отметили в правоохранительном ведомстве.