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17 рейсов задержаны в аэропорту Астаны

3 Января 2019 08:36 115
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17 рейсов задержаны в аэропорту Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане, в Международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев», задержаны 17 авиарейсов, один отменен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно онлайн-табло столичного аэропорта задержаны следующие рейсы:

На прилет: Scat DV 703 из Алматы, LOT LO195 из Варшавы, Scat DV784 из Усть-Каменогорска, Scat DV701 из Шымкента, Scat DV 742 из Актау, DV786 из Усть-Каменогорска, DV722 из Актобе, DV756 из Тараза, DV808 из Вильнюса, Air Astana KC314 из Актау, КС280 из Омска, Qazaq air IQ355 из Алматы.

На вылет: Scat DV714 в Алматы, DV755 в Тараз, Air Astana KC279 в Омск, Qazaq air IQ3520 в Алматы, IQ385 в Актобе.

Отмены рейсы Scat DV 460 Шарм-эль Шейх (на вылет и прилет).

 

 

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Ключевые слова: Астана,
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