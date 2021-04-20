17 проектов по развитию сёл планируют реализовать в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в 2021 оду планируют реализовать 17 проектов в девяти сёлах. В рамках данных проектов будут построены фельдшерско-акушерские пункты, физкультурно-оздоровительные комплексы, сети водоснабжения и дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области в сельской местности проживает около 276 тысяч человек. Как обеспечить им достойный уровень жизни и сократить разрыв между городом и селом. Об этом говорили на аппаратном совещании в режиме онлайн.

«В Карагандинской области 419 сельских населённых пунктов. Одним из инструментов улучшения качества жизни на селе стал спецпроект «Ауыл – Ел бесігі», реализуемый с 2019 года. За два года было исполнено 73 проекта на 6,6 млрд тенге. Это ремонт социальных объектов, дорог, сетей водо- и электроснабжения, благоустройство дворов, парков и скверов. Охвачено 16 опорных сельских населённых пунктов, где проживают 65 тысяч человек. В 2021 году планируется реализация 17 проектов в девяти сельских населённых пунктах. Упор сделан на строительство фельдшерско-акушерских пунктов, физкультурно-оздоровительных комплексов, сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт дорог», - сказал руководитель управления экономики Азамат Муканов.

Например, фельдшерско-акушерский пункт появится в селе Кертинди Нуринского района, а жители Егиндыбулака Каркаралинского района смогут заниматься массовым спортом в новом физкультурно-оздоровительном комплексе. Отремонтируют дороги в пяти посёлках и сёлах: Агадыре, Егиндыбулаке, Молодёжном, Топаре и Карабасе. В посёлке Агадырь также построят канализационные сети и резервный водопровод.

Как сообщили на совещании, за 2020 год в сельской местности построено 100 тыс. кв. м жилья.

На этот год для увеличения надёжности электроснабжения запланирован ремонт и модернизация 212 км электрических сетей и 15 подстанций. Работы будут проводиться в Каркаралинском, Улытауском, Актогайском, Жанааркинском, Шетском районах. В рамках инвестпрограмм электросетевые компании ТОО «Қарағанды Жарық», АО «Жез.РЭК», ТОО «КРЭК», БРП и ПЭС ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн» предусмотрели порядка 11,2 млрд тенге.

В 2021 году средства выделены на 14 проектов по реализации водоснабжения. В Бухар-Жырауском районе построят водопроводы и реконструируют действующие в шести сёлах: Асыл, Жанаталап, Кушокы, Сарытобе, Кызылжар, Шешенкара. Проекты в сфере водоснабжения также реализуют в Абайском, Каркаралинском, Нуринском, Осакаровском районах. По итогам года в области обеспеченность питьевой водой для сельчан намерены поднять до 90%.

В этом году по области планируют отремонтировать 190 км районных, внутригородских и внутрипоселковых дорог. В Абайском, Актогайском, Жанааркинском и Шетском районах обещают привести в порядок дороги в 18 сёлах.

Социальную поддержку получают молодые специалисты, приезжающие на работу по проекту «С дипломом – в село!». Это не только врачи и учителя, но и работники АПК, служащие сельских акиматов. На этот год предусмотрены бюджетные кредиты на покупку жилья для 233 человек, подъёмные – для 402.

Благодаря государственной поддержке развивается сельское предпринимательство, отмечено на совещании. По информации Управления предпринимательства, в области около 37 тысяч сельчан заняты бизнесом. В этом году по программе «Еңбек» выделены средства на поддержку льготными микрокредитами 433 проектов на селе. Планируется выдать 533 гранта на реализацию бизнес-идей в сельской местности.

По программе «Экономика простых вещей» большая часть одобренных проектов приходится на сельский бизнес. По Дорожной карте бизнеса - 2025 в сельских регионах уже одобрено 58 проектов.

Выросли инвестиции в сельское хозяйство. В минувшем году в отрасль направлено 25,9 млрд тенге, а с начала 2021-го – уже 7 млрд тенге, сообщил руководитель Управления сельского хозяйства Аскар Санаубаров. По его словам, число занятых в сельском хозяйстве увеличилось почти на 22%. В ближайшие пять лет в АПК планируется реализовать 56 инвестпроектов с созданием свыше пяти тысяч новых рабочих мест. Ввод 11 проектов ожидается в этом году.

«Наша задача – увеличить доходы и поднять благосостояние сельских жителей. Необходимо больше разъяснять сельчанам возможности и преимущества государственных программ – это работа местных властей. Приоритетными направлениями являются: улучшение инфраструктуры в сельской местности, ремонт дорог, качественные услуги ЖКХ, доступная и качественная медицина, образование, строительство жилья, сохранение и развитие культуры. Необходимо принять все меры, чтобы во всех наших сёлах и посёлках обеспечить достойный уровень жизни», - подчеркнул аким Карагандинской области Женис Касымбек.