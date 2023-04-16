Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

17 преступлений против личности подростков зарегистрировали в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
16 Апреля 2023, 20:42
17 преступлений против личности подростков зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года в производстве полиции находились шесть дел по преступлениям, совершённым подростками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, все преступления были совершены в прошлом году. В одном случае имел место рецидив. 16-летний подросток из Петропавловска неоднократно попадал в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних. За ним числятся хулиганство и причинение средней тяжести вреда здоровью. Ювенальные полицейские собрали материал по направлению его в специальную организацию образования для детей с особым режимом содержания.

«Больше беспокойства вызывает ситуация с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Их в этом году зарегистрировано 17. Среди них отсутствуют имущественные, все они являются преступлениями против личности. В ходе профилактической работы сотрудники ювенальной полиции делают особый акцент на предупреждении, как не стать жертвами преступлений», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Он добавил, что петропавловские подростки могут обратиться в ювенальную полицию по телефону 8 (7152) 49-30-84. Звонить можно и на канал 102.


Северо-Казахстанская область   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Еще пару недель может занять тушение пожара под Астаной – глава МЧС РК
Еще пару недель может занять тушение пожара под Астаной – глава МЧС РК