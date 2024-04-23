17 предпринимателей подняли цены на продукты во время паводков в Актюбинской области

17 предпринимателей привлекли к ответственности за необоснованное повышение цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в паводковый период. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

В период паводка усилена работа мониторинговых групп по всему региону. Рейдовыми мероприятиями охвачены крупные торговые объекты и придомовые магазины. Помимо этого, для предотвращения спекулятивного роста цен усилена работа комиссии по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования на продовольственные товары для пресечения фактов превышения торговой надбавки.

— В ходе проведенных мониторингов были выявлены факты, когда предприниматели, воспользовавшись уязвимой ситуацией, повысили цены на товары, входящие в перечень социально значимых. К этим субъектам предпринимательства приняты административные взыскания в виде предупреждений и штрафов. По статье 204 п. 4 «Превышение торговой надбавки на СЗПТ» привлечено 17 субъектов торговли, из них два субъекта находятся в районах, где объявлен режим ЧС. Помимо этого, рассматриваются административные дела в отношении еще 4 владельцев магазинов в районах, — сообщил руководитель областного управления предпринимательства Алмас Салыкбаев.

Согласно поручения Главы государства, работа по недопущению необоснованного повышения цен на социально значимые продукты питания в паводковый период находится на особом контроле.

Дя жителей области организована «горячая линия», по которой можно сообщить о фактах завышения цен на СЗПТ. В случае фиксации нарушений по несоблюдению торговой надбавки не более 15%, можно обратиться в отдел предпринимательства города Актобе или в департамент торговли и защиты прав потребителей Актюбинской области.