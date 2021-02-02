17 пожаров за минувшую неделю произошло в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе в Акмолинской области произошло 17 пожаров. Однако, благодаря умелым действиям пожарных, удалось избежать гибели и травмирования людей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По словам заместителя начальника ДЧС Акмолинской области Манарбека Шапагатова, из 17 произошедших пожаров 13 имеют бытовой характер, а четыре произошли на автотранспорте. Количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в два раза.

«Наибольшее количество пожаров зарегистрировано на территории Целиноградского района, где произошло пять пожаров, по два пожара - в городах Кокшетау и Степногорске, по одному пожару зарегистрированы в Аккольском, Аршалынском, Атбасарском, Биржан Сал, Зерендинском, Есильском и Ерейментауском районах», - отметил М. Шапагатов.

Спикер добавил, что наибольшее количество пожаров произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи, электрооборудования и неосторожного обращения населения с огнем, а также короткого замыкания электрической проводки в автомобиле.

«Из 17 произошедших пожаров инспекторами территориальных подразделений по 11 фактам приняты самостоятельные решения, по которым нарушители требований пожарной безопасности привлечены к административной ответственности в виде предупреждения. По другим фактам материалы проверок переданы по подследственности в отделы и управления полиции городов и районов», - добавил М. Шапагатов и напомнил акмолинцам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту.