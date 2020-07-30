17 полицейских постов выставили по периметру Шымкента на период Курбан айта

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Посты выставлены для того, чтобы не допустить несанкционированного ввоза животных на территорию города в дни празднования Курбан айта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Шымкента.

«В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача города Шымкент от 28.07.2020 года №29 в период празднования Курбан айта с 31 июля по 2 августа 2020 года введен ряд ограничений. В связи с этим, по недопущению и пресечению ввоза животных на территорию города (за исключением предназначенных для осуществления жертвоприношения в режиме онлайн) Департаментом полиции города Шымкент по периметру города Шымкент выставлено 17 постов», - говорится в сообщении.

В полиции поясняют, что эти меры принимаются с целью недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции, соблюдения общественного порядка и дорожной безопасности во время праздника Курбан айт.

Личный состав, задействованный в обеспечении общественного порядка и безопасности, будет работать с 07.00 часов 30 июля до 00.00 часов 2 августа 2020 года.