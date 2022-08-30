30 Августа 2022 10:38

17 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 30 августа лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 18 004 человек (–17 657+ и 347 КВИ-), из них в стационарах находятся 573 пациента, на амбулаторном уровне – 17 431 пациент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 17 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 7 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки выявили 228 заболевших коронавирусом.