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    18:55, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    17 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Об эпидемиологической ситуации по распространению коронавируса рассказали в управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель руководителя управления Кумар Кусемисов назвал ситуацию в регионе стабильной. Область по распространению коронавируса находится в «зеленой зоне».

    «На сегодняшний день развернуты 630 инфекционных коек. В стационарах находятся 78 человек. Реанимационных коек в области сейчас 64. В реанимации находятся 17 пациентов. Загруженность реанимационных коек – 27%. Критичной ситуации пока не наблюдаем», - сказал К. Кусемисов.

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки в регионе - всего 10 случаев инфицирования. Впервые ни одного нового инфицированного не зарегистрировали в Петропавловске. Коронавирус выявили у троих жителей Тайыншинского района, по два инфицированных – в Мамлютском, Есильском и М. Жумабаева районах, один новый случай – в Кызылжарском районе.

    «Лабораторные анализы отобрали у девяти граждан по эпидемиологическим показаниям и у одного завозного с профилактической целью. Всего за сутки лаборатории области провели 453 ПЦР-исследования на коронавирус», - добавили в пресс-службе.

    Всего по области, начиная с марта прошлого года, зарегистрировали 14 905 случаев. Выздоровели 14 314 североказахстанцев. Скончались 42 человека. Последний летальный случай в области зарегистрировали в феврале.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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