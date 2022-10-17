17 Октября 2022, 08:00

17 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1956) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по финансам и бюджету.

Уроженец Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, инженер-механик (1978); Академию труда и социальных отношений, юрист-правовед (1999).

Трудовая деятельность: инженер по технике безопасности колхоза; преподаватель, секретарь комитета комсомола Уральского техникума механизации сельского хозяйства (1979-1982); главный инженер, секретарь парткома, заместитель председателя, председатель колхоза (1982-1995); председатель агроассоциации «Бурлинская» (1995-1996); первый заместитель акима Бурлинского района (1996-1997); аким Бурлинского района (1997-2001); заведующий отделом ТЭК и строительства аппарата акима Западно-Казахстанской области (2001-2002); директор департамента промышленности и ТЭК Западно-Казахстанской области (2002-2004); начальник управления предпринимательства и промышленности ЗКО, директор департамента предпринимательства и промышленности ЗКО (2004-2007); директор департамента энергетики и коммунального хозяйства ЗКО (2007-2008); начальник управления энергетики и коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области (2008-2012); первый заместитель акима ЗКО (01.2012-08.2012); первый заместитель акима Атырауской области (2012-2017).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.

Награжден орденами «Парасат», «Құрмет», юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

назад (1970) родилась- казахстанская эстрадная и оперная певица.

Уроженка Восточно-Казахстанской области. Окончила Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы (ныне - Казахская национальная консерватория им. Курмангазы) и ее аспирантуру (2000).

Трудовая деятельность: в 1993-1995 годы работала солисткой в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла; с 1995 года работает в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы на кафедре вокала преподавателем вокально-педагогической практики.

Лауреат Международных конкурсов «Янтарный соловей», г. Калининград (1996) и «Театр Алибека Днишева», г. Алматы (1998) Также является лауреатом нескольких эстрадных международных конкурсов.

назад (1973) родился- заместитель акима города Актобе.

Родился в Актобе. Окончил Санкт-Петербургское высшее военное командное училище ВВ МВД РФ, офицер с высшим специальным образованием, юрист (1995); Казахстанско-Российский международный университет, бухгалтерский учет и аудит (2011).

Трудовая деятельность: служил во внутренних войсках Республики Казахстан (1990-1997); ведущий юрисконсульт Актюбинского областного филиала «Казагропромбанк» (1997-1998); специалист по юридическим вопросам Западно-Казахстанского территориального управления АООТ «Казагропромбанк» (01.1998-07.1998); ведущий юрисконсульт Актюбинского филиала ОАО «Казкоммерцбанк» (1998-2001); член Актюбинской коллегии адвокатов, адвокат г. Актобе (2001-2005); руководитель проекта ТОО «Юридическое агентство «ЮИС «JUS» (2005-2006); директор РГП «Енбек-Актобе» Комитета уголовно-исполнительной системы МЮ РК (2006-2007); главный специалист отдела правового обеспечения налогового комитета Актюбинской области (04.2007-05.2007); начальник отдела правового обеспечения налогового комитета Актюбинской области (2007-2008); начальник управления правового обеспечения налогового департамента Актюбинской области (2008-2009); начальник налогового управления г. Актобе (2009-2010); начальник департамента по исполнению судебных актов Актюбинской области (2010-2012); заместитель председателя Комитета по исполнению судебных актов МЮ РК (2012-2014); председатель правления Республиканской палаты частных судебных исполнителей (2014-2018).

На занимаемой должности - с 2018 года.

назад (1973) родился- председатель правления Национального центра экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Родился в Алматы. Окончил Казахский государственный медицинский университет, санитария, гигиена, эпидемиология (1997); Центрально-Азиатский университет, финансы и кредит (2005); Казахский национальный университет им. аль-Фараби, магистр экономики и бизнеса (2018).

Трудовая деятельность: санитар отделения реанимации интенсивной терапии больницы скорой медицинской помощи Алматы (1990-1991); санитарный врач отделения гигиены детей и подростков, коммунальной гигиены, гигиены труда, гигиены питания, врач-эпидемиолог санитарно-карантинного пункта Центральной санитарно-эпидемиологической станции на воздушном транспорте РК г. Алматы (1997-1999); санитарный врач по общей гигиене в Санитарно-эпидемиологической станции МЦ УДП РК (1999-2000); заведующий оперативным отделом санитарно-эпидемиологической станции МЦ УДП РК г. Алматы (2000-2003); начальник эпидемиологического отдела управления санэпиднадзора МЦ УДП РК (2004-2006); директор РГП «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» Медицинского центра управления делами Президента Республики Казахстан (2006-2020); заместитель руководителя Медицинского центра управления делами Президента Республики Казахстан (2020); вице-министр здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач Республики Казахстан (2020-2022).

На занимаемой должности - с августа 2022 года.