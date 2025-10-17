17 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

55 лет назад (1970) родилась ЗАБИРОВА Толкын Тохтаубаевна — заслуженный деятель РК (2008), казахстанская эстрадная и оперная певица.

Фото: instagram.com/tolkynzabirova

Уроженка Восточно-Казахстанской области, города Аягоз. Окончила Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы (ныне — Казахская национальная консерватория им. Курмангазы) и аспирантуру (2000); защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук по специальности «Музыкальное искусство» (2010).

Трудовая деятельность: солистка Казахской государственной филармонии им. Жамбыла (1993-1995); преподаватель вокально-педагогической практики кафедре вокала Казахской национальной консерватории им. Курмангазы (1995).

Лауреат Международных конкурсов «Янтарный соловей», г. Калининград (1996) и «Театр Алибека Днишева», г. Алматы (1998) Является лауреатом нескольких эстрадных международных конкурсов.

52 года назад (1973) родился ЛИ Сергей Михайлович — руководитель аппарата Министерства сельского хозяйства РК.

Фото: Gov.kz

Родился в Актобе. Окончил Санкт-Петербургское высшее военное командное училище ВВ МВД РФ, офицер с высшим специальным образованием, юрист (1995); Казахстанско-Российский международный университет, бухгалтерский учет и аудит (2011).

Трудовая деятельность: служил во внутренних войсках Республики Казахстан (1990-1997); ведущий юрисконсульт Актюбинского областного филиала «Казагропромбанк» (1997-1998); специалист по юридическим вопросам Западно-Казахстанского территориального управления АООТ «Казагропромбанк» (01.1998-07.1998); ведущий юрисконсульт Актюбинского филиала ОАО «Казкоммерцбанк» (1998-2001); член Актюбинской коллегии адвокатов, адвокат г. Актобе (2001-2005); руководитель проекта ТОО «Юридическое агентство ЮИС JUS» (2005-2006); директор РГП «Енбек-Актобе» Комитета уголовно-исполнительной системы МЮ РК (2006-2007); главный специалист отдела правового обеспечения налогового комитета Актюбинской области (04.2007-05.2007); начальник отдела правового обеспечения налогового комитета Актюбинской области (2007-2008); начальник управления правового обеспечения налогового департамента Актюбинской области (2008-2009); начальник налогового управления г. Актобе (2009-2010); начальник департамента по исполнению судебных актов Актюбинской области (2010-2012); заместитель председателя Комитета по исполнению судебных актов МЮ РК (2012-2014); председатель правления Республиканской палаты частных судебных исполнителей (2014-2018); заместитель акима города Актобе (2019-2022); директор Департамента юридической службы Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (2022-2024); заместитель Председателя Правления АО «НК QazExpoCongress» (2024-2025)

На занимаемой должности — с апреля 2025 года.

52 года назад (1973) родился КИЯСОВ Ерлан Ансаганович — председатель Правления Национального центра экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Фото: primeminister.kz

Родился в Алматы. Окончил Казахский государственный медицинский университет, санитария, гигиена, эпидемиология (1997); Центрально-Азиатский университет, финансы и кредит (2005); Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, магистр экономики и бизнеса (2018).

Трудовая деятельность: санитар отделения реанимации интенсивной терапии больницы скорой медицинской помощи Алматы (1990-1991); санитарный врач отделения гигиены детей и подростков, коммунальной гигиены, гигиены труда, гигиены питания, врач-эпидемиолог санитарно-карантинного пункта Центральной санитарно-эпидемиологической станции на воздушном транспорте РК г. Алматы (1997-1999); санитарный врач по общей гигиене в Санитарно-эпидемиологической станции МЦ УДП РК (1999-2000); заведующий оперативным отделом санитарно-эпидемиологической станции МЦ УДП РК г. Алматы (2000-2003); начальник эпидемиологического отдела управления санэпиднадзора МЦ УДП РК (2004-2006); директор РГП «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» Медицинского центра управления делами Президента Республики Казахстан (2006-2020); заместитель руководителя Медицинского центра управления делами Президента Республики Казахстан (2020); вице-министр здравоохранения Республики Казахстан — главный государственный санитарный врач Республики Казахстан (2020-2022).

На занимаемой должности — с августа 2022 года.

50 лет назад (1975) родился ЛОМТАДЗЕ Михаил Нугзарович — председатель Правления, Член Совета директоров АО Kaspi.kz.

Фото: Kaspi.kz

Родился в г. Тбилиси Республика Грузия. Окончил Европейскую школу менеджмента, степень BBA, Грузия (1997); Гарвардская школа бизнеса MBA (2002).

Трудовая деятельность: руководитель совместно с партнерами основанной консалтинговой компании GCG Audit, Грузия (2002); менеджер по инвестиционным проектам фонда прямых инвестиций Baring Vostok (2002-10.2007); председатель Правления АО «Kaspi Bank» (24.07.11.20.2007.2018); председатель Совета директоров АО Kaspi.kz (ранее АО «Kaspi») (17.03.11.19.2015.2018); член Совета директоров АО Kaspi.kz (с 17.03.2015); Председатель Правления АО Kaspi.kz (с 30.11.2018).

Награжден орденом «Достық» II степени (16.12.2021).

44 года назад (1981) родился ЖАМАУОВ Алибек Жумабекович — председатель Правления АО «Национальная компания QazaqGaz».

Фото: primeminister.kz

Родился в Атырау. Окончил Университет им. Сулеймана Демиреля, Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева.

Трудовая деятельность: младший советник компании Аgip Kazakhstan Caspian Operating (2005-2006); советник, супервайзер компании Аgip Kazakhstan Caspian Operating (2006–2009); менеджер ТОО «Жамбыл Петролеум» (2009–2015); исполнительный директор ТОО «Жамбыл Петролеум» (2015–2019); руководитель технической группы ТОО «PSA» (2019–2020); заместитель генерального директора ТОО «PSA» (2020-2023); вице-министр энергетики Республики Казахстан (2023-2025).

На занимаемой должности с августа 2025 года.