17 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

Отмечается в системе международных дней ООН ежегодно. Учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1992 году и впервые отмечался 17 октября 1993 года. Такая дата была выбрана неслучайно. 17 октября 1987 года на парижской площади Трокадеро собрались на митинг против нищеты около 100 тысяч правозащитников из нескольких стран мира. Цель Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты — привлечь внимание общественности к важности решения проблемы нищеты и бедности, особенно актуальной для развивающихся стран.

СОБЫТИЯ

В 1992 году в Казалинском районе Кызылординской области был установлен памятник Жанкожа батыру.

Жанкожа Нурмухаммедулы — герой национально-освободительного движения казахского народа, жившего в низовьях Сырдарьи в XVIII–XIX веках. Тогда разрозненные казахские общины и роды находились под постоянным гнетом правителей Кокандского и Хивинского ханств, притеснений царской России. Жанкожа батыр одним из первых выступил и организовал мощное движение против оккупантов.

В 1992 году Святой Престол и Республика Казахстан официально заключили дипломатические отношения, Казахстан стал первым из стран Содружества Независимых Государств, установившим официальные отношения с Ватиканом.

Ватикан — карликовое государство-анклав (самое маленькое официально признанное государство в мире). Расположен на Ватиканском холме в северо-западной части Рима, в нескольких сотнях метров от Тибрa. Со всех сторон Ватикан окружен территорией Италии, общая длина государственной границы составляет 3,2 километра. Площадь — 0,44 км2. Официальные языки — латинский и итальянский. Денежная единица — евро. Сувереном Святого Престола, в руках которого сосредоточены абсолютная законодательная, исполнительная и судебная власть, является Папа Римский, избирающийся кардиналами на пожизненный срок.

В 2011 году в Алматы состоялось открытие памятника казахскому композитору, Халық Қаһарманы, лауреату государственной премии РК, дирижеру Нургисе Тлендиеву.

Памятник представляет собой фигуру композитора в полный рост на постаменте. Автор — лауреат государственной премии, кавалер ордена «Құрмет», архитектор Казбек Жарылгапов. Основание выполнено из гранита, скульптура — из бронзы, общая высота памятника — 9 метров.

В 2012 году по рекомендации посольства Франции в Казахстане Министерство национального образования Франции приняло решение присвоить учителю французского языка в Университете международных отношений и мировых языков Марии Кармысовой звание кавалера французского ордена Академической пальмовой ветви.

Вручил эту награду Марие Кармысовой посол Франции в Казахстане Жан-Шарль Бертоннэ за ее личный вклад в распространение франкофонии и активное участие в создании учебников по изучению французского языка.

В 2016 году в городе Марибор (Словения) состоялось открытие Почетного консульства Республики Казахстан. Посол Казахстана в Австрии и Словении Кайрат Сарыбай вручил Почетному консулу Горазду Шифреру консульский патент, выразив уверенность, что он внесет весомый вклад в укрепление связей между странами. Казахстанский дипломат рассказал о перспективах двустороннего взаимодействия со Словенией и отметил заинтересованность Казахстана в дальнейшем расширении сотрудничества в различных сферах.

В 2017 году в сакральную Карту внесли одну из достопримечательностей Петропавловска — музейный комплекс «Резиденция Абылай хана», в который помимо основного корпуса, также входит здание ханской канцелярии, гостевой дом и бани. Экспозиции в четырех залах рассказывают о деятельности Абылай хана.

В 2017 году в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан в штаб-квартире ЮНЕСКО открылась книжно-иллюстрированная выставка «Болашаққа бағдар — рухани жаңғыру», на которой отдельным направлением были представлены книги на латинице, изданные в 1929–1940 годы. Это первый казахский алфавит на основе латинской графики, ранние издания о языкознании, произведения Абая, издания репрессированных писателей Ахмета Байтурсынова, Сакена Сейфуллина.

В 2018 году рейтинг Глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума в категории «Инфраструктура» вывел Казахстан на первое место в мире по доступности энергоснабжения.

В 2019 году ученики Назарбаев школы из Актобе Асан Кожин и Нурдаулет Таумергенов разработали проект BlindHelper — трость с системой навигаций для незрячих людей. Для использования BlindHelper не нужна помощь сторонних людей. Система находит текущее местоположение человека в заданной локаций и прокладывает маршрут до конечной точки с использованием нейронных сетей. В планах у ребят развивать проект и сделать их доступными для массового использования.

В 2020 году на сцене театра «Астана Опера» состоялась премьера оперно-симфонического концерта «Мольер, Вольтер и Бомарше, или Отцы французской комедии». Автором проекта являлся главный дирижер театра Алан Бурибаев.

«Это попытка соединить как можно больше видов искусств вместе, попытка создать универсальный синтез искусств. Здесь есть симфонический оркестр на сцене, классическая литература, балет, пантомима, оперные певцы и также современные технологии. Это концерт, в котором задействованы все силы театра. Я бы сказал, что это уникальный продукт и не имеет аналогов даже за рубежом», — поделился А. Бурибаев.

В 2021 году в Астане открыли инклюзивный театр Qanattylar, особенность которого состоит в том, чтобы социализировать людей с особенными потребностями, раскрыть их потенциал, предоставить возможность заниматься творчеством. В том числе, за счет занятий также получать своего рода реабилитацию.

На сцене выступают люди, которые имеют определенные проблемы со зрением, слухом, речью, также люди, передвигающиеся на колясках. Особенные люди на базе театра занимаются сценическим искусством, хореографией, активно участвуют в культурных мероприятиях.

В 2021 году в столице у спортивного комплекса «Жас батыр» открыли памятник Кажымукану Мунайтпасову.

На открытие монумента пришли близкие прославленного борца, ветераны спорта и общественные деятели. Во время церемонии было объявлено о присвоении комплексу «Жас батыр» имени Кажымукана.

В 2023 году в Хельсинки сборная Казахстана сыграла с Финляндией в матче отборочного турнира Чемпионата Европы-2024 по футболу. Первый гол на 28 минуте забил финский футболист Тейлор Роберт. Он открыл счет со штрафного. Игра была напряженная. Однако первый тайм закончился в пользу соперников казахстанской сборной. Второй тайм вновь начался с атаки финов. Однако казахстанцам удалось прибрать мяч к ногам. Между тем сравнять счет полузащитнику Бахтиеру Зайнутдинову удалось лишь на 77 минуте, гол он забил во время пенальти.

В 2024 году в Восточно-Казахстанском техническом университете им. Серикбаева торжественно открыли филиал, а Восточно-Казахстанском университете им. Аманжолова — региональный форсайт-центр Национальной академии наук РК.

В 2024 году в Германии прошла Франкфуртская книжная ярмарка FrankfurterBuchmesse-2024 с участием 1000 авторов из 95 стран. Для казахстанских издателей был организован специальный стенд, на котором представлено более 250 книг. В международной ярмарке приняли участие более 30 представителей из Казахстана, включая общественных деятелей, отечественных издателей и переводчиков, а также такие крупные издательства, как «Мектеп», «Алматыкітап», «Атамұра», ARMAN-PV, Steppe & World Publishing, ASTANA-KITAP и АmalBooks.

В 2024 году в озера Баянаульского района было выпущено почти 50 тысяч белых амуров. Эти рыбы помогают очистить водоемы от камыша, способствуя улучшению качества воды и восстановлению экосистем. В общей сложности в Баянаульские озера запустили 85 тысяч рыб на сумму 100 млн тенге. 2300 карпов отправились в озеро Талинка, а белый амур — в Сабындыколь и Торайгыр. Белый амур, как естественный мелиоратор, борется с зарастанием водоемов и не представляет угрозы другим видам рыб.