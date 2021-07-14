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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:35, 14 Июль 2021 | GMT +6

    17 объектов в ВКО исключают из проекта Ashyq на две недели

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области в проекте Ashyq участвуют более 1200 субъектов, из них официальные участники – свыше 500, добровольные – более 470, тестирующие объекты – около 300, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Напомним, что для бизнеса использование приложения дает возможность работать вне зависимости от ограничительных мер.

    Согласно сheck-out, на 17 объектах Восточного Казахстана зарегистрировано «нулевое» количество регистрации посетителей по QR-коду. В связи с этим, с 16 июля они будут исключены из проекта на две недели.

    Среди них – объекты общественного питания в Курчумском и Урджарском районах, компьютерный клуб в Семее, лотерейный клуб в Риддере, объекты санаторно-курортного назначения в Урджарском районе и районе Алтай, государственные органы в Курчумском районе, Усть-Каменогорске, спортивные объекты в областном центре и Шемонаихинском районе.

    Полный перечень участников с деактивированным QR-кодом можно посмотреть на сайте акима области.


    Теги:
    Коронавирус в РК Восточно-Казахстанская область Ashyq
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