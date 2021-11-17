17 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1940-2018) родился- казахстанский учёный-археолог, член-корреспондент Национальной академии наук Республики Казахстан; академик Национальной академии наук Республики Казахстан, заслуженный деятель науки и техники Республики Казахстан.

Родился в г. Талгаре Алматинской области. Окончил Ленинградский государственный университет (1963).

Трудовая деятельность: аспирант, научный сотрудник, старший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Академии наук Казахской ССР (1963-1991); почетный директор Института археологии имени А.Х. Маргулана МОН РК, научный консультант компании «Археологическая экспертиза» (1991-2010); председатель ОО «Казахстанское археологическое общество» (2011-2016); исполняющий обязанности директора казахстанского Центра сближения культур (2016-2017); заведующий отделом урбанизации и номадизма Института археологии имени А.Х. Маргулана (2017-2018).

Награжден орденами «Барыс» ІІІ степени (2010), «Парасат»; удостоен Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби (2017).

назад (1961) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

Родился в Джамбульской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, ученый агроном-полевод (1984); Казахский университет путей сообщения, экономика (2012).

Трудовая деятельность: агроном-семеновод совхоза «Коккайнарский», старший, главный агроном совхоза «Талапты» Кордайского района (1984-1993); директор совхоза «Бурненский» Жуалышского района (1993-1998); заместитель акима Байзакского района (1998-2005); начальник управления земельных отношений акимата Жамбылской области (01.2005-02.2005); заместитель начальника, начальник управления земельных отношений города Алматы (2005-2009); аким Ауэзовского района г. Алматы (2009-2015); аким Бостандыкского района г. Алматы (2015-2018); аким Алмалинского района г. Алматы (2018-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Астана 20 жыл» (2018), «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020); нагрудными знаками «Белсенді қызметі үшін» (2014), «Үздік мемлекеттік қызметші» (2015), «Еңбегі үшін» (2019).

назад (1976) родился- директор Государственного архива города Нур-Султана.

Родился в г. Караганда. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, правоведение (1999.

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество в РГП «Центр по недвижимости по Карагандинской области» (с 1998 года); главный специалист управления государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним Комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан (2002); заместитель директора РГП «Центр по недвижимости по г. Астана» (2002-2004); заместитель главного инженера - начальник отдела приема и выдачи документов и оказания информационных услуг РГП «Центр по недвижимости по Карагандинской области» (2004-2006); начальник отдела кадров и делопроизводства, заместитель директора РГП «Центр по недвижимости по Восточно-Казахстанской области» (2006-2007); начальник юридического отдела КФ «Национальный Центр химической безопасности и управления отходами» (2007-2008); директор ТОО «Дипломат Строй Сервис» РГКП «ХОЗУ МИД РК» (2008-2011); начальник юридического отдела Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (2011-2012); вице-президент АО «Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы» МФ РК (2012-2013); заместитель директора ГУ «Назарбаев Центр» (2013-2014); заместитель директора ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации» (с 2014 года).