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17 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

17 Ноября 2022, 07:00
17 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
17 Ноября 2022, 07:00

17 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких

Отмечается ежегодно в среду второй или третьей недели ноября по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Всемирный день, впервые проведенный в 2002 году, организовывается ежегодно Глобальной инициативой по хронической обструктивной болезни легких в сотрудничестве с врачами из разных стран. Целью проведения мероприятий в этот день является повышение осведомленности населения о ХОБЛ и методах ее профилактики.

Международный день студентов

Установлен в 1946 году на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память о чешских студентах-патриотах, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами 17 ноября 1939 года.

Международный день отказа от курения

Установлен Американским онкологическим обществом (American Cancer Society) в 1977 году. Отмечается ежегодно в третий четверг ноября. Цель - способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье.

СОБЫТИЯ

В 1837 году (17-24 ноября) восставшие под руководством Исатая и Махамбета начали войну с войсками хана.

Исатай Тайманов (1791-1838) - один из руководителей восстания казахов в Западном Казахстане. Возглавил движение возмущенных захватом всех наиболее плодородных земель в междуречье Едил и Жайык знатью Внутренней (Бокеевской) орды, а также земель по реке Жайык - Уральским казачьим войском.

Махамбет Утемисов (1803-1846) - поэт (акын), до восстания был придворным поэтом при ставке Жангир-хана, один из руководителей восстания казахов в Западном Казахстане.

В 1993 году создано общество дружбы «Әзербайжан-Қазақстан» имени Гейдара Алиева, которое играет важную роль в развитии двусторонних казахстанско-азербайджанских взаимоотношений и вносит определенный вклад в дело укрепления дружественных связей между Астаной и Баку.

В 2005 году группа альпинистов казахстанской спортивной экспедиции «Казахстан - Антарктида-2005» в составе Баглана Жунусова, Ерванда Ильинского, Виктора Иванова и Сергея Лаврова взошла на безымянную вершину самой южной и холодной точки планеты. Усилиями первопроходцев на карте Антарктиды появились вершины «Қазақстан шыңы», «Астана шыңы», «Қазақстан халықтары Ассамблеясы шыңы», «Әл-Фараби шыңы», «Оңтүстік Олимп биіктігі».

В 2010 году в Алматы в Уйгурском театре музыкальной комедии имени К. Кужамьярова прошло торжественное вручение международной Сократовской премии известному казахстанскому хореографу Булату Аюханову за личный вклад в развитие мировой культуры. Эта высокая награда символизирует наивысшую степень международного признания высоких достижений в профессиональной сфере. Булат Аюханов стал первым лауреатом этой премии в Казахстане.

В 2014 годубыла издана 100-томная серия казахского фольклора «Бабалар сөзі». В собрание вошли тексты, записанные шагатайским, классическим арабским, новоарабским и латинским алфавитами.

На сегодня Казахстан является единственным в мире государством, которое собрало, научно систематизировало многовековое народное творчество и выпустило в виде 100-томного академического издания.

В 2014 году в Костанае впервые был издан сборник стихотворений, авторами которых являются незрячие поэты. В «Радугу чувств» - так называется книга - вошли сочинения девяти «особенных» поэтов со всей области.

В 2016 годубыли изменены границы (черты) города Рудный, Костанайского и Тарановского районов Костанайской области» путем включения в границы (черты) города областного значения Рудный части земель Костанайского и Тарановского районов общей площадью 5 288 гектаров.

В 2017 году в Голливуде на Hollywood Music in Media Awards («Голливудские награды за музыку в средствах информации») песня в исполнении Димаша Кудайбергена победила как лучший саундрек к видеоигре «Moonlight Blade».

В 2017 году четырехкратная чемпионка мира по шахматам Динара Садуакасова стала послом доброй воли Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане.

В 2020 году в Нур-Султане состоялась презентация книги первого казахского антрополога, исследователя генетической структуры популяции казахов, академика НАН РК Оразака Исмагулова и видного ученого-антрополога Айнагуль Исмагуловой «Қазақ халқы және ата тегі» («Казахский народ и его происхождение»).

Исследовательский труд авторов предназначен кругу читателей, интересующихся происхождением казахов, проживающих на своей древней, предковой земле. Он основан на конкретных антропологических данных, связанных с изучением костных останков человека от древних исторических периодов до морфологических и физиологических особенностей современных людей.

В 2020 году в Алматы были выпущены почтовые марки с изображением Батырхана Шукенова. Как отметили в фонде имени Батырхана Шукенова, к выходу марки приурочена акция #BatyrLetters.

В 2021 году на факультете гуманитарных наук и искусства Атырауского университета им. Халела Досмухамедова состоялось открытие аудитории имени известного казахстанского журналиста, лауреата премии Президента РК в области СМИ, академика Академии журналистики Казахстана Дорофеева Михаила Викторовича.

Михаил Дорофеев был выпускником Атырауского университета им. Х. Досмухамедова. Он успешно трудился в региональных и республиканских СМИ, занимал менеджерские позиции на телеканалах, а также был членом Национального совета общественного доверия при Президенте РК.


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