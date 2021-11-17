+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 429.99 EUR 492.25
RUB 5.94 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

17 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

17 Ноября 2021 07:00
Поделиться:
17 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

Новости по теме
16 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
16 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События» 15 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения» 15 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких

Отмечается ежегодно в среду второй или третьей недели ноября по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Всемирный день, впервые проведенный в 2002 году, организовывается ежегодно Глобальной инициативой по хронической обструктивной болезни легких в сотрудничестве с врачами из разных стран. Целью проведения мероприятий в этот день является повышение осведомленности населения о ХОБЛ и методах ее профилактики.

Международный день студентов

Установлен в 1946 году на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память о чешских студентах-патриотах, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами 17 ноября 1939 года.

День географических информационных систем (День ГИС)

Празднуется ежегодно по инициативе ряда крупных американских компаний и организаций, деятельность которых связана с разработкой и поддержкой географических информационных систем. Отмечается праздник обычно в среду третьей недели ноября.

Геоинформационными системами (ГИС) называют системы сбора, хранения, анализа, а также графической визуализации географических данных.

День ГИС становится все более популярным и уже пересек границы США: в настоящее время около 1000 организаций из более чем 80 стран принимают участие в мероприятиях, посвященных Дню ГИС.

СОБЫТИЯ

В 1837 году (17-24 ноября) восставшие под руководством Исатая и Махамбета начали войну с войсками хана Жанкуста.

Исатай Тайманов (1791-1838) - один из руководителей восстания казахской бедноты в Западном Казахстане. Возглавил движение казахов, возмущённых захватом всех наиболее плодородных земель в междуречье Едил и Жайык знатью Внутренней (Букеевской) Орды, а также земель по реке Жайык - Уральским казачьим войском.

Махамбет Утемисов (1803-1846) - поэт (акын), до восстания был придворным поэтом при ставке Жангир-Керей-хана, один из руководителей восстания казахов в Западном Казахстане.

В 1993 году создано общество дружбы «Азербайджан-Казахстан» имени Гейдара Алиева, которое играет важную роль в развитии двусторонних казахстанско-азербайджанских взаимоотношений и вносит определенный вклад в дело укрепления дружественных связей между Астаной и Баку.

В 2005 году группа альпинистов казахстанской спортивной экспедиции «Казахстан - Антарктида-2005» в составе с Баглана Жунусова, Ерванда Ильинского, Виктора Иванова и Сергея Лаврова взошла на безымянную вершину самой южной и холодной точки планеты. Усилиями первопроходцев на карте Антарктиды появились вершины «Қазақстан шыңы», «Астана шыңы», «Қазақстан халықтары Ассамблеясы шыңы», «Әл-Фараби шыңы», «Оңтүстік Олимп биіктігі».

В 2010 году в Алматы в Уйгурском театре музыкальной комедии имени К. Кужамьярова прошло торжественное вручение международной Сократовской премии известному казахстанскому хореографу Булату Аюханову за личный вклад в развитие мировой культуры. Эта высокая награда символизирует наивысшую степень международного признания высоких достижений в профессиональной сфере. Булат Аюханов стал первым лауреатом этой премии в Казахстане.

В 2014 году была издана 100-томная серия казахского фольклора «Бабалар сөзі». В собрание вошли тексты, записанные на чагатайском, классическом арабском, новоарабском и латинском алфавите.

На сегодня Казахстан является единственным в мире государством, которое собрало, научно систематизировало многовековое народное творчество и выпустило в виде 100-томного академического издания.

В 2014 году в Костанае впервые был издан сборник стихотворений, авторами которых являются незрячие поэты. В «Радугу чувств» - так называется книга - вошли сочинения девяти «особенных» поэтов со всей области.

В 2016 году были учреждены 75 ежегодных государственных стипендий Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации в области культуры. Ежемесячный размер стипендии составляет 20-кратный месячный расчетный показатель.

В 2016 год были изменены границы (черты) города Рудный, Костанайского и Тарановского районов Костанайской области» путем включения в границы (черты) города областного значения Рудный части земель Костанайского и Тарановского районов общей площадью 5 288 гектаров.

В 2017 году в Голливуде на Hollywood Music in Media Awards (с англ. «Голливудские награды за музыку в средствах информации») песня в исполнении Димаша Кудайбергена победила как лучший саундрек к видеоигре «Moonlight Blade».

В 2017 году четырехкратная чемпионка мира по шахматам Динара Садуакасова стала послом доброй воли Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане.

В 2020 году в Нур-Султане состоялась презентация книги первого казахского антрополога, исследователя генетической структуры популяции казахов, академика НАН РК Оразака Исмагулова и видного ученого-антрополога Айнагуль Исмагуловой «Қазақ халқы және ата тегі» («Казахский народ и его происхождение»).

Исследовательский труд авторов предназначен кругу читателей, интересующихся происхождением казахов, проживающих на своей древней, предковой земле. Он основан на конкретных антропологических данных, связанных с изучением костных останков человека от древних исторических периодов до морфологических и физиологических особенностей современных людей.

В 2020 году в Алматы были выпущены почтовые марки с изображением Батырхана Шукенова. Как отметили в фонде имени Батырхана Шукенова, к выходу марки приурочена акция #BatyrLetters.


Подписывайтесь на наш канал:

#История Казахстана   #Дата  
Поделиться:
Новости по теме
16 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
16 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
15 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
15 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
Популярное
1 Вершить самосуд никому не позволено – Президент о трагедии в Алматы
2 Аферисты перевели деньги со счетов пятерых казахстанцев
3 Известный акушер-гинеколог скончался в СКО
4 О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
5 Полицейских обвинили в краже денег при обыске: заведено уголовное дело
6 Морозы до 25 градусов ожидаются в ВКО и Карагандинской области
Читайте также
Историю Туркестана по нумизматическим материалам представили на выставке
16 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
Вершить самосуд никому не позволено – Президент о трагедии в Алматы
Аферисты перевели деньги со счетов пятерых казахстанцев
Известный акушер-гинеколог скончался в СКО
О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
Полицейских обвинили в краже денег при обыске: заведено уголовное дело
Морозы до 25 градусов ожидаются в ВКО и Карагандинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив