17 новых случаев ковид-пневмонии выявлено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 октября 2021г. зафиксировано 17 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 12 летальных исходов и 97 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 76282, летальных случаев - 4868, выздоровевших - 63517.

Количество зарегистрированных случаев КВИ- по РК и в разрезе регионов за сутки (3.10.2021г.)