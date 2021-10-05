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    08:26, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    17 новых случаев ковид-пневмонии выявлено в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 октября 2021г. зафиксировано 17 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 12 летальных исходов и 97 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

    Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 76282, летальных случаев - 4868, выздоровевших - 63517.

    Количество зарегистрированных случаев КВИ- по РК и в разрезе регионов за сутки (3.10.2021г.)



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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