17 новых школ появится в ВКО в течение двух лет

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области функционируют 342 школы, в которых обучается 96 488 детей. Контингент учащихся относительно прошлого года увеличился на 2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В рамках реализации Национального проекта «Качественное образование. Образованная нация», одной из задач, стоящих перед властями региона является улучшение качества знаний школьников и сокращение разрыва в качестве обучения между городскими и сельскими школами.

«В целом, на сегодняшний день мы видим положительную динамику. По итогам 1-го полугодия 2022-2023 учебного года качество образования составило 63,6%, что на 0,9% выше по сравнению с 1-полугодием 2021-2022 учебного года (62,7)», - сообщила в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций руководитель областного управления образования Иннеса Чернышева.

Стоит отметить, за прошедший год существенно изменилась образовательная инфраструктура. Введены в эксплуатацию 4 новые школы, из них 3 расположены в сельской местности.

«Из 17 школ, которые будут построены до 2025 года, 6 школ расположены в сельской местности. Продолжается работа по проведению ремонтных работ кровель, систем электро-тепло и водоснабжения в организациях образования, в текущем году запланирован капитальный ремонт 3 и текущий ремонт 24 организаций образования», - добавила спикер.