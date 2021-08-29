17 нарушителей карантина выявили в августе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области мониторинговые группы продолжают выявлять нарушения санитарно-эпидемиологических норм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов сообщил, что в августе 23 мониторинговые группы провели 224 рейда по 1 775 объектам области.

«К ответственности за нарушение ограничительных мер привлечены 45 лиц на общую сумму в 2,9 млн тенге. Продолжается работа по привлечению к ответственности жителей региона, нарушающих режим домашнего карантина. В августе выявили 17 человек с «красным» и «желтым» статусом, пытавшихся попасть на объекты, внедрившие «Ashyq», - рассказал А. Кушбасов.

За последние сутки в регионе зарегистрировали 120 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число инфицированных превысило 22 тысячи человек.



