+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 24 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

17 млн тенге похитил сотрудник банка в Семее

30 Июля 2021 02:09
Поделиться:
17 млн тенге похитил сотрудник банка в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее сотрудник банка похитил 17 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

Новости по теме
Мужчина напал с ножом на водителя автобуса в пристоличном поселке Жибек Жолы
Шестое отделение судмедэкспертизы появилось в Акмолинской области Напавший на официанта в алматинском кафе мужчина извинился перед потерпевшим Посетитель кафе ударил официанта по лицу в Алматы

В пресс-службе суда № 2 сообщили, что с августа по ноябрь 2020 года осужденный являлся сотрудником банка и совершил хищение денежных средств из банкоматов на общую сумму 17 095 000 тенге, которые в дальнейшем использовал для игры на тотализаторе.

«На основании изложенного суд назначил ему 7 лет лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности в финансовой сфере сроком на 10 лет. Гражданский иск потерпевшим в суде заявлен не был», — пояснили в пресс-службе суда.

Приговор не вступил в законную силу.


Подписывайтесь на наш канал:

#Банки   #Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Суды  
Поделиться:
Новости по теме
Мужчина напал с ножом на водителя автобуса в пристоличном поселке Жибек Жолы
Шестое отделение судмедэкспертизы появилось в Акмолинской области
Напавший на официанта в алматинском кафе мужчина извинился перед потерпевшим
Посетитель кафе ударил официанта по лицу в Алматы
Популярное
1 Когда закончат ремонт трассы до Алаколя
2 Ashyq и «темно-красная зона» - вышло новое постановление главного санврача
3 Напавший на официанта в алматинском кафе мужчина извинился перед потерпевшим
4 Женщина избивала родственников в Алматы
5 7479 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Читайте также
Дерзкое ограбление пенсионера попало на видео в Атырау
Шестое отделение судмедэкспертизы появилось в Акмолинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив