17-метровая ёлка сгорела в Мангистауской области

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Ёлка сгорела в Мангистауской области. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

«В 06:10 в селе Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области на центральной площади произошло возгорание новогодней искусственной елки высотой 17 метров. Принятыми мерами пожарных огонь ликвидирован в 06:25. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки», - сообщили в Комитете по ЧС.

В ликвидации пожара были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица пожарной техники ДЧС Мангистауской области.