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17-метровая ёлка сгорела в Мангистауской области
1 Января 2020 12:00
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МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Ёлка сгорела в Мангистауской области. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
«В 06:10 в селе Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области на центральной площади произошло возгорание новогодней искусственной елки высотой 17 метров. Принятыми мерами пожарных огонь ликвидирован в 06:25. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки», - сообщили в Комитете по ЧС.
В ликвидации пожара были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица пожарной техники ДЧС Мангистауской области.
Ключевые слова: Происшествия, Мангистауская область,
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