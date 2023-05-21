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17-летнюю девушку от прыжка из окна спасли полицейские Сатпаева

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Мая 2023, 00:30
17-летнюю девушку от прыжка из окна спасли полицейские Сатпаева Фото Polisia.kz

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - 20 мая в отдел полиции города поступило сообщение о том, что девушка пытается выпрыгнуть из окна многоэтажки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские Ерболат Бейсенбеков и Алмат Уксукбаев увидели девушку, стоявшую на карнизе окна квартиры, расположенной на четвертом этаже.

«За считанные секунды, воспользовавшись благоприятным моментом, втащили ее в квартиру», - рассказали полицейские.

Девушку доставили в медицинское учреждение, где ей оказали психологическую помощь. Выяснилось, она поссорилась с мамой, после чего решилась на крайний шаг.


МВД РК   Улытауская область  
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