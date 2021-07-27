17-летнюю девушку ограбили в Нур-Султане во время утренней пробежки в Триатлон-парке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ранним утром в Нур-Султане мужчина ограбил несовершеннолетнюю в Триатлон-парке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

25 июля текущего года около 05.30 часов к сотруднику Полка патрульной полиции на стационарном посту обратилась 17-летняя девушка о том, что во время утренней пробежки неизвестный мужчина напал на неё и похитил сотовый телефон «IPhone 8 +» и сумочку, а затем скрылся.

Были установлены приметы подозреваемого. По ориентировке весь район отрабатывался полицейскими нарядами.

Преступник по «горячим следам» был задержан полицейскими на парковке возле гостиницы и пытался бежать. Им оказался 42-летний житель Акмолинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Проводится расследование по ст. «грабеж» УК РК, устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям на территории столицы.



