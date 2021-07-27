17-летнюю девушку ограбили в Нур-Султане во время утренней пробежки в Триатлон-парке
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ранним утром в Нур-Султане мужчина ограбил несовершеннолетнюю в Триатлон-парке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.
25 июля текущего года около 05.30 часов к сотруднику Полка патрульной полиции на стационарном посту обратилась 17-летняя девушка о том, что во время утренней пробежки неизвестный мужчина напал на неё и похитил сотовый телефон «IPhone 8 +» и сумочку, а затем скрылся.
Были установлены приметы подозреваемого. По ориентировке весь район отрабатывался полицейскими нарядами.
Преступник по «горячим следам» был задержан полицейскими на парковке возле гостиницы и пытался бежать. Им оказался 42-летний житель Акмолинской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Проводится расследование по ст. «грабеж» УК РК, устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям на территории столицы.
- В Минкультуры пояснили передачу управления велотрека «Сарыарка»
- Мощный взрыв прогремел на предприятии на западе Германии
- Дети стали чаще заражаться коронавирусом - врач-инфекционист Нур-Султана
- Наркотики в пряниках пытались передать осужденному в Талдыкоргане
- Ложную информацию о вакцинации ввела медсестра в Кызылорде
- Два миллиона тенге перевела мошенникам жительница СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана