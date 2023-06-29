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17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
29 Июня 2023, 02:21
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Асылжан Арыстанбекова (1403-е место в рейтинге WTA) сыграла с итальянкой Джулией Крешенци (904-е место) на турнире в Монастире (Тунис) и едва не обыграла соперницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой нас сайт Sports.kz.

Асылжан Арыстанбекова встретилась с Джулией Крешенци в первом круге в одиночном разряде и в этом противостоянии итальянская теннисистка считалась явным фаворитом.

Впрочем, представительница Казахстана неожиданно смогла одержать победу в первом сете - 7:5, однако затем Джулия Крешенци все же переломила ход встречи и добилась итогового успеха - 6:4, 6:3.

Таким образом, 17-летняя казахстанка досрочно завершила выступление на «челленджере» в Тунисе.

Напомним, казахстанка Сара Хамитова стала абсолютной чемпионкой теннисного турнира в Чолпон-Ате. Она обыграла свою соотечественницу Адель Хусаинову 6:2, 6:2, а в парном разряде в дуэте с Виолеттой Волковой (Казахстан) победила Адель Хусаинову/Екатерину Кирюшенко - 6:4, 7:5.

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