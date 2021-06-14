17-летняя мошенница обманула пенсионерку в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 17-летняя мошенница присвоила деньги пенсионерки в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что 2 июня в дежурную часть ОП Шемонаихинского района обратилась 69-летняя жительница города с заявлением о том, что 20 апреля неизвестная девушка обманным путем завладела ее деньгами.

Пенсионерка, придя к банкомату, обнаружила, что оставила дома очки, и попросила о помощи незнакомую девушку, стоявшую рядом, которая также снимала деньги. Доверчивая женщина, продиктовав pin-код своей карточки, попросила снять 40 тысяч тенге. После того как ей отдали только 20 тысяч, она спросила у девушки об остатке. На что незнакомка ей ответила, что, возможно, в банкомате закончились деньги, однако фактически обманным путем завладела недостающей суммой.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении мошеннических действии изобличена 17-летняя жительница города, которая в ходе следствия дала признательные показания», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 части 1 УК РК.

