17-летняя казахстанская шахматистка поднялась в мировом рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева улучшила свое положение в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) в блице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На чемпионате мира в Варшаве 17-летняя спортсменка завоевала золотую медаль в блице и поднялась в рейтинге FIDE на 10-е место.

Также в рейтинге рядом с Асаубаевой расположились еще две шахматистки из Казахстана: Жансая Абдумалик занимает 9-е место, Динара Садуакасова — 11-е.

Напомним, успех Бибисары Асаубаевой стал историческим для Казахстана: до этого отечественные шахматисты еще не выигрывали золотую медаль во взрослых шахматах.

Напомним, Президент Казахстана поздравил Бибисару Асаубаеву с победой на ЧМ по шахматам.



