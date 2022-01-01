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17-летняя казахстанская шахматистка поднялась в мировом рейтинге

1 Января 2022 19:12
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17-летняя казахстанская шахматистка поднялась в мировом рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева улучшила свое положение в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) в блице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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На чемпионате мира в Варшаве 17-летняя спортсменка завоевала золотую медаль в блице и поднялась в рейтинге FIDE на 10-е место.

Также в рейтинге рядом с Асаубаевой расположились еще две шахматистки из Казахстана: Жансая Абдумалик занимает 9-е место, Динара Садуакасова — 11-е.

Напомним, успех Бибисары Асаубаевой стал историческим для Казахстана: до этого отечественные шахматисты еще не выигрывали золотую медаль во взрослых шахматах.

Напомним, Президент Казахстана поздравил Бибисару Асаубаеву с победой на ЧМ по шахматам.



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#Спорт   #Шахматы  
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