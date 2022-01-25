17-летняя казахстанка выиграла дебютный матч на Australian Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17-летняя казахстанка Аружан Сагандыкова вышла во второй круг юниорского парного разряда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Аружан вместе с представительницей России Екатериной Хайрутдиновой обыграли дуэт россиянки Миры Андреевой и польки Мальвины Ровински - 6:3, 6:4. Во втором круге Сагандыкова и Хайрутдинова сыграют с парой из Греции - Михаэлой Лаки и Димитрой Павлоу.

Отметим, что в одиночном турнире казахстанка уже завершила свое выступление, уступив в матче первого круга.