17-летняя девушка утонула в Иртыше в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Трагедия случилась на реке Иртыш, тело еще не нашли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел в воскресенье вечером в Актогайском районе.

«22 августа, в 18.45, поступило сообщение: в Актогайском районе, Муткеновском сельском округе, в селе Шокпар, в реке Иртыш, в необорудованном для купания месте, утонула гражданка Б. 2003 года рождения», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвыйным ситуациям Павлодарской области.