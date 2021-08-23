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17-летняя девушка утонула в Иртыше в Павлодарской области
23 Августа 2021 10:33
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Трагедия случилась на реке Иртыш, тело еще не нашли, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Несчастный случай произошел в воскресенье вечером в Актогайском районе.
«22 августа, в 18.45, поступило сообщение: в Актогайском районе, Муткеновском сельском округе, в селе Шокпар, в реке Иртыш, в необорудованном для купания месте, утонула гражданка Б. 2003 года рождения», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвыйным ситуациям Павлодарской области.
Там добавили, что утонувшей не было 18 лет. Тело еще не нашли. Начаты поисковые работы.
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