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    18:38, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    17-летняя девушка ударила ножом сверстницу в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 17-летняя девушка ударила ножом сверстницу в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    13 июня в дежурную часть Каратальского РОП из центральной районной больницы поступило сообщение о госпитализации 17-летней жительницы из села Бастобе с проникающими колото-резанными ранениями. Следственно-оперативной группой установлено, что потерпевшая имела личные неприязненные отношения с подозреваемой со школьной скамьи.

    Накануне у них произошел уличный конфликт после которого, желая выяснить отношения, потерпевшая ночью по телефону вызвала знакомую на улицу, где стала наносить ей удары. Та вырвалась и забежала к себе во двор, где подобрав с земли складной нож, ударила преследовавшую ее сверстницу в живот. Орудие преступления изъято и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства.

    Несовершеннолетняя подозреваемая в соответствии со ст. 144 ч. 1 УПК РК отдана под присмотр родителям. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 106 ч. 1 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

    Проводится досудебное расследование.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматинская область Правоохранительные органы
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