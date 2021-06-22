ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 17-летняя девушка ударила ножом сверстницу в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

13 июня в дежурную часть Каратальского РОП из центральной районной больницы поступило сообщение о госпитализации 17-летней жительницы из села Бастобе с проникающими колото-резанными ранениями. Следственно-оперативной группой установлено, что потерпевшая имела личные неприязненные отношения с подозреваемой со школьной скамьи.

Накануне у них произошел уличный конфликт после которого, желая выяснить отношения, потерпевшая ночью по телефону вызвала знакомую на улицу, где стала наносить ей удары. Та вырвалась и забежала к себе во двор, где подобрав с земли складной нож, ударила преследовавшую ее сверстницу в живот. Орудие преступления изъято и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства.

Несовершеннолетняя подозреваемая в соответствии со ст. 144 ч. 1 УПК РК отдана под присмотр родителям. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 106 ч. 1 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Проводится досудебное расследование.