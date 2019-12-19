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17-летняя девушка пыталась угнать самолет в американском штате Калифорния

19 Декабря 2019 16:08
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17-летняя девушка пыталась угнать самолет в американском штате Калифорния

ФРЕСНО. КАЗИНФОРМ - В американском штате Калифорнии в небольшом городке Фресно девушка прокралась в салон винтового самолета, передает NBC News.

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17-летняя девушка перелезла через забор здания техобслуживания в 7:30 утра. Она проникла в кабину самолета King Air 200 и запустила один двигатель, сообщил начальник полиции Фресно Дрю Бессингер во время пресс-конференции.

Полицейские нашли девушку сидящей в кресле пилота в наушниках. Она не шла на контакт и, казалось, была дезориентирована.

По словам Бессингира, подростку будет выдвинуто обвинение в краже самолета. Полиция расследует мотивы этого поступка, но не похоже, что у девушки были какие-либо намерения, связанные с внутренним терроризмом.

Авиаугонщица запустила один двигатель, самолет начал поворачиваться, но она так и не смогла поднять его в воздух. В результате самолет врезался в соседнее здание и забор.

Никто не пострадал, однако самолет получил значительные повреждения.

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Ключевые слова: Происшествия, США,
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