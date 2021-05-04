17-летняя девушка повредила три автомобиля в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде стражи порядка задержали 17-летнюю девушку, которая прыгала на крыше припаркованного автомобиля. Задержанная призналась, что таким образом она повредила еще две машины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В одном из пабликов в социальной сети появилось видео, где группа подростков, проходя мимо припаркованных автомобилей, останавливаются, и одна из девушек запрыгивает на капот, а затем на крышу машины. Пару раз попрыгав на крыше, она убегает.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центрального отдела полиции УП Караганды задержана 17-летняя девушка, которая дала признательные показания. Также полицейские установили, что в этот же день подозреваемая таким же способом повредила еще две автомашины. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК «Хулиганство». Ведется расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.